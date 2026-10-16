Υπό τη μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που συνέδεσε διαφορετικές γενιές δημιουργών.

Μια ιστορική βραδιά αφιερωμένη στον Νίκο Καζαντζάκη και στην ελληνική μουσική δημιουργία πραγματοποιήθηκε στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, όπου η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) έκανε την παρθενική της εμφάνιση στην αμερικανική μεγαλούπολη. Με τη συναυλία «Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music», το έργο και η πνευματική παρακαταθήκη του μεγάλου Κρητικού συγγραφέα παρουσιάστηκαν στο διεθνές κοινό, 69 χρόνια μετά τον θάνατό του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), με τη χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της Capital Clean Energy Carriers.

Η συναυλία είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο Νίκος Καζαντζάκης, παρά τα πολυάριθμα ταξίδια που πραγματοποίησε σε ολόκληρο τον κόσμο, φτάνοντας ακόμη και μέχρι την Ιαπωνία, δεν επισκέφθηκε ποτέ τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη φορά, το έργο του έφτασε στη Νέα Υόρκη μέσα από τη μουσική κορυφαίων Ελλήνων συνθετών, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή του στη λογοτεχνία και στις τέχνες.

Υπό τη μουσική διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου, η Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και το Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που συνέδεσε διαφορετικές γενιές δημιουργών. Το κοινό απόλαυσε μουσική από τον «Καπετάν Μιχάλη» του Μάνου Χατζιδάκι, αποσπάσματα από τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη και το «Amor Fati» του Γιώργου Κουμεντάκη. Στη συναυλία συμμετείχαν η διεθνώς αναγνωρισμένη μεσόφωνος Ανίτα Ρατσβελισβίλι και η Ελληνίδα υψίφωνος Μαρία Κωστράκη, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης οι «Τρεις Κρητικοί Χοροί» του Νίκου Σκαλκώτα και η «Κρητική Γιορτή» του Δημήτρη Μητρόπουλου, έργα εμπνευσμένα από την ιστορία και την παράδοση της Κρήτης.

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Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμβολή του Βαγγέλη Μαρινάκη στη διοργάνωση, καθώς διατηρεί προσωπικούς και οικογενειακούς δεσμούς με την Κρήτη και το έργο του Καζαντζάκη. Οι γονείς του κατάγονταν από το Ηράκλειο, ενώ ο πατέρας του ήταν εκείνος που τον έφερε από μικρή ηλικία σε επαφή με τα βιβλία του συγγραφέα. Από το 2014 στηρίζει το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά Ηρακλείου, καθώς και πρωτοβουλίες για τη διεθνή προβολή του έργου του.

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Η συγκεκριμένη χορηγία εντάσσεται σε μια ευρύτερη δραστηριότητα στήριξης του ελληνικού πολιτισμού, στην οποία περιλαμβάνονται η δημιουργία της «Έδρας Μιλτιάδη Μαρινάκη για τη Νεοελληνική Γλώσσα και τον Πολιτισμό» στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και η πρόσφατη χρηματοδότηση εργασιών προστασίας και ανάδειξης του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συμβολή κοινωφελών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων