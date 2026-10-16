Το λιμάνι γίνεται μέρος των διαδρομών της διοργάνωσης, ενισχύοντας τη σύνδεσή του με την πόλη και τους ανθρώπους της.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνεται φέτος μέρος της διαδρομής του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης - ZeniΘ, που πραγματοποιείται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, με την ΟΛΘ Α.Ε. να συμμετέχει ως Θεσμικός Υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Για πρώτη φορά φέτος, οι εγκαταστάσεις του λιμένα εντάσσονται στις διαδρομές των αγώνων. Ο Δρόμος Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5 χλμ. και ο Δρόμος του 1 Μιλίου θα ξεκινήσουν από την οδό Αβέρωφ, εντός του λιμένα, ενώ οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου και των 10 χλμ. θα περάσουν από τις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ λίγο πριν από τον τερματισμό τους στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η φετινή διοργάνωση προσφέρει σε χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα ακόμη τμήμα του λιμένα Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική του σύνδεση με την ιστορία, την εξέλιξη και την καθημερινή ζωή της πόλης. Παράλληλα, η παρουσία της ΟΛΘ Α.Ε. δεν περιορίζεται στη θεσμική υποστήριξη, καθώς η ΟΛΘ Running Team συμμετέχει και φέτος στις επιμέρους διαδρομές, συνεχίζοντας την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της εταιρείας στην αθλητική διοργάνωση.

Από το 2012, ο Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους δρομικούς θεσμούς της χώρας, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η υποστήριξη της διοργάνωσης εντάσσεται στη διαχρονική επιδίωξη της ΟΛΘ Α.Ε. να ενισχύει τη σχέση του λιμένα με την κοινωνία, μέσα από πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμμετοχή, την εξωστρέφεια και την κοινωνική προσφορά.

Με αφορμή τη συμμετοχή της ΟΛΘ Α.Ε. στη φετινή διοργάνωση, η Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε., κα. Αγγελική Σαμαρά, δήλωσε:

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«Κάθε διαδρομή αποτελεί μία ευκαιρία υπέρβασης, προόδου και συλλογικής προσπάθειας. Για την ΟΛΘ Α.Ε., η συμμετοχή στον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης εκφράζει την έμπρακτη πεποίθησή μας ότι ο αθλητισμός διαθέτει τη δύναμη να εμπνέει, να ενώνει και να κινητοποιεί την κοινωνία. Παράλληλα, μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας αναδεικνύει τη δυναμική της Θεσσαλονίκης και ενισχύει το αίσθημα συμμετοχής και συλλογικού οράματος.

Για εμάς, η ανάπτυξη και η εξωστρέφεια του λιμένα συμβαδίζουν με την πρόοδο και την ευημερία της Θεσσαλονίκης. Επιδίωξή μας είναι ένα λιμάνι που εξελίσσεται και εκσυγχρονίζεται μαζί με την πόλη, παραμένοντας φιλόξενο, ενεργό και δίπλα στους ανθρώπους της. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που προάγουν τη συμμετοχή, την ευεξία και την συλλογική εξέλιξη, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνική ζωή της Βόρειας Ελλάδας.

Γιατί η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με την απόσταση που διανύουμε, αλλά και με το θετικό αποτύπωμα που αφήνουμε πίσω μας».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, κος. Νίκος Κωνσταντινίδης, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε την ΟΛΘ Α.Ε. στην οικογένεια του 14ου Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης – ZeniΘ ως Θεσμικό Υποστηρικτή του. Φέτος, ο “Νυχτερινός” επιστρέφει στην καρδιά της πόλης και η διαδρομή έχει ένα ξεχωριστό στοιχείο: περνά μέσα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο ΟΛΘ είναι ουσιαστικός αρωγός της διοργάνωσης και τον ευχαριστούμε θερμά που άνοιξε τις πύλες του λιμένα σε αυτήν και βρίσκεται σταθερά δίπλα στις μεγάλες διοργανώσεις της πόλης αλλά και του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ. Κάντε λοιπόν εικόνα τους δρομείς στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής να περνούν μέσα από το λιμάνι, αντικρίζοντας το φωτισμένο παλιό λιμάνι της Θεσσαλονίκης και να βγαίνουν στη Λεωφόρο Νίκης με προορισμό τον τερματισμό, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στο φόντο ο Λευκός Πύργος. Από το 2012, ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος μεγαλώνει χάρη σε συνεργασίες με φορείς που μοιράζονται το ίδιο όραμα: μια Θεσσαλονίκη ανοιχτή, εξωστρεφή και ενωμένη. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η πόλη και το λιμάνι της τρέχουν μαζί».