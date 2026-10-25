Οικογενειακή τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25/10 στο λιμάνι του Πειραιά όταν όχημα έπεσε στη θάλασσα από την Πύλη Ε2, με τους τρεις επιβαίνοντες να ανασύρονται νεκροί. Συγκεκριμένα, πρόκειται για δυο γονείς και τον 42χρονο γιο τους, με τα τρία άτομα απεγκλωβίζονται δίχως τις αισθήσεις τους, ενώ στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στο κενό και κατέληξε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Λιμεναρχείο Πειραιά.

Στις έρευνες συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εξειδικευμένο κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), καθώς και ιδιωτικά σκάφη μαζί με σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας.