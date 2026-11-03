Σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση της αναφοράς για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris στο λιμάνι της Σύρου.

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές μετά από τηλεφώνημα που έγινε απευθείας στο κρουαζιερόπλοιο Crown Iris το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι της Σύρου, με τον άγνωστο που επικοινώνησε απευθείας με το πλοίο να κάνει αναφορά για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα ύφαλά του.

Αρνητικοί οι πρώτοι έλεγχοι στο κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι της Σύρου

Η πληροφορία κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στους πρώτους ελέγχους συμμετείχαν δύτης και ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, προκειμένου να ερευνηθούν πιθανά σημεία στα οποία θα μπορούσε να βρίσκεται ύποπτο αντικείμενο. Τα αποτελέσματα των αρχικών ελέγχων ήταν αρνητικά, καθώς δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο αλλά θα συνεχιστεί η διερεύνηση του κρουαζιερόπλοιου.

1.537 άτομα επιβαίνουν στο κρουαζιερόπλοιο

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και ιδιώτης δύτης. Το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Χάιφα, μεταφέροντας συνολικά 940 επιβάτες και 597 μέλη πληρώματος. Παράλληλα, στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ειδική ομάδα της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.