Ιδιώτες και λιμενικοί συνδράμουν ώστε να σώσουν σκάφος στους Λειψούς.

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ιδιώτες κινητοποιήθηκαν άμεσα στο λιμάνι των Λειψών, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες για τη διάσωση ενός σκάφους που είχε εγκαταλειφθεί από τους επιβαίνοντες τουρίστες εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως ανέφερε ο Προέδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ., Cpt Γιώργος Βάλλης «για ακόμη μία φορά, αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η άμεση κινητοποίηση, η ετοιμότητα και η συνεργασία όλων όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στη θάλασσα.

Ωστόσο, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας. Η θάλασσα δεν συγχωρεί την αμέλεια, την απερισκεψία και την έλλειψη σχεδιασμού».

Και συνέχισε: «Ζητώ ουσιαστικούς και εντατικούς ελέγχους, αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας και ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση σκαφών όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η προστασία των επιβατών, των πληρωμάτων, των περιουσιών αλλά και των ανθρώπων που καλούνται να επιχειρήσουν για τη διάσωσή τους πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Δεν αρκεί να επεμβαίνουμε όταν συμβεί το περιστατικό. Οφείλουμε να προλαμβάνουμε, να ελέγχουμε και να διασφαλίζουμε ότι κανένα σκάφος δεν βρίσκεται στη θάλασσα χωρίς να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

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Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη όλων μας».

Δείτε το βίντεο από τους Λειψούς

{https://www.youtube.com/shorts/ogK2C2JhAYU}