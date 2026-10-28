Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές για τον εντοπισμό δύο ατόμων που επέβαιναν σε σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP) και φέρονταν να βρίσκονται σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κινέτας, στον κόλπο των Κεγχρεών.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή ενός πλωτού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, ενώ απογειώθηκε και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ο ένας χειριστής SUP εντοπίστηκε σώος και, με τη συνδρομή δεύτερου χειριστή SUP και ιδιωτικού σκάφους, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην παραλία της Κινέτας.