Πάνω που η κυβέρνηση πανηγύριζε ότι βρήκε συνομιλητή - λάτρη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Τρεις φορές εξέφρασε δημόσια τη στήριξη του στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο πριν, στη διάρκεια και μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Εμφανίστηκε ενθουσιασμένος μαζί της, σίγουρος για το μέλλον της, εκνευρισμένος με τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και καταγγελίες σε βάρος της.

Τελικά, αν και είναι ο πολιτικός της προϊστάμενος, προκύπτει εκ των πραγμάτων ότι έπεσε από τα σύννεφα με την απόφαση του Λευκού Οίκου να την εγκαταλείψει στην τύχη της.

Όσοι στο Μέγαρο Μαξίμου και στην κυβέρνηση πίστεψαν και διαφήμιζαν ότι βρέθηκε αξιόπιστος συνομιλητής στην Ουάσιγκτον που στέκεται θετικά απέναντι στη χώρα μας, και χάρη στη γοητεία που του ασκούν ο Πλάτωνας και ο Θουκυδίδης, έχουν κάθε λόγο να το ξανασκεφτούν και να απογοητευτούν.

Α.