Η Αθήνα εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει εξέλιξη τουλάχιστον πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Στην κυβέρνηση δεν έχουν έρθει - ακόμη- σαφή μηνύματα από την Ουάσιγκτον για αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η αίσθηση της Αθήνας είναι ότι πολύ δύσκολα θα υπάρξει απόφαση καρατόμησης της Αμερικανίδας Πρέσβης στην Ελλάδα.

Υπό την έννοια ότι θα πρέπει να αποδειχθούν οι καταγγελίες σε βάρος της. Σε κάθε περίπτωση, όμως, στην κυβέρνηση υπάρχει η εκτίμηση ότι - ακόμη κι έτσι- δεν πρόκειται η διοίκηση Τραμπ να προχωρήσει σε βεβιασμένες αποφάσεις.

Όχι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στέλνοντας μήνυμα παραδοχής για εστίες διαφθοράς στην κυβέρνηση του.

ΥΓ: Όλα αυτά πριν τη δήλωση Τραμπ...

Λ.Ι.