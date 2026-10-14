«Ορίστε που είναι στην πραγματικότητα ο Κας Πατέλ...στο Πανεπιστήμιο ​Liberty, σε εκδήλωση αναγνώρισης του έργου των αρχών », ανέφερε το FBI.

Με ανάρτησή του το FBI, διέψευσε ότι ο διευθυντής του Κας Πατέλ προσγειώθηκε στη Μόσχα, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το MS NOW αλλά και ρωσικά Μέσα.



Το FBI σε ανάρτησή του ανέφερε πως ο Κας Πατέλ βρίσκεται στη Βιρτζίνια και όχι στη Ρσία. Για του λόγου το αληθές μάλιστα παράθεσε και βίντεο από ομιλία του στο πανεπιστήμιο στο Lynchburg το απόγευμα της Τετάρτης.

Το MS NOW, νωρίτερα επικαλούμενο δύο ανεξάρτητες πηγές που δεν κατονόμασε μετέδωσε πως ο Πατέλ μόλις είχε προσγειωθεί στη Μόσχα, είδηση που μετέδωσαν και άλλα μέσα. Σύμφωνα με το MS NOW η διήμερη επίσκεψη Πατέλ στις 14 και 15 Οκτωβρίου περιελάμβανε συνάντηση στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη με αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, FSB.

Την είδηση για το προγραμματισμένο ταξίδι του Πατέλ ωστόσο είχε μεταδώσει ήδη από τον Ιούλιο, και το αμερικανικό Politico.

«Ορίστε που είναι στην πραγματικότητα ο Κας Πατέλ...στο Πανεπιστήμιο ​Liberty, σε εκδήλωση αναγνώρισης του έργου των αρχών », ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτησή της.

{https://x.com/FBI_Response/status/2110418419862610189}

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Την είδηση σχολίασε και ο λογαριασμός του Πατέλ γράφοντας «γεγονότα απέναντι στα clickbate».

{https://www.youtube.com/watch?v=SaFHcl7IY3E}

Η είδηση του ταξιδιού του Πατέλ

Διεθνή Μέσα είχαν μεταδώσει στο παρελθόν πως σκοπός της επίσκεψής του στη Ρωσία ήταν οι συζητήσεις υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους ασφάλειάς της Μόσχας. Ωστόσο η επίσκεψή του αν και ήταν γνωστή ως αναφορά από τον περασμένο Ιούλιο (όπως είχε γράψει τότε το Politico) και παρά τις πρόσφατες συστάσεις των δημοκρατικών να ακυρωθεί έστω και την τελευταία στιγμή, δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα από καμία από τις δύο πλευρές. Το αμερικανικό δίκτυο MS Now το μετέδωσε ως έκτακτη επίσκεψη.

{https://x.com/TheBritishIntel/status/2110399608585117849}

Για την άφιξη Πατέλ ρωτήθηκε στην ενημέρωση συντακτών ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το ταξίδι, και αρκέστηκε να πει πως «τέτοιου είδους επισκέψεις σπάνια ανακοινώνονται».

{https://x.com/RT_Russia_/status/2110326687388815466}

Οι συζητήσεις σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, θα μπορούσαν να σημαίνουν την επέκταση της συνεργασίας σε επίπεδο ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το παρελθόν του Πατέλ με τη Ρωσία

Ο Πατέλ, όμως, έχει μακρά ιστορία εμπλοκής με ζητήματα που σχετίζονται με τη Ρωσία, που χρονολογούνται από την πρώτη θητεία Τραμπ. Ανάμεσά τους και η απόπειρα να αμφισβητηθούν οι έρευνες σχετικά με το αν ο Τραμπ συνωμότησε με τη Ρωσία για να κερδίσει τις εκλογές του 2016, μια υπόθεση που ο ίδιος αποκαλεί πλέον «απάτη του Russiagate».

Ο Πατέλ συγκεντρώνει επίσης το ενδιαφέρον του Κογκρέσου λόγω των εντυπωσιακών ταξιδιών που πραγματοποιεί υπό την ιδιότητά του στην ηγεσία του FBI.

Άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ή κάποιον άλλον από τους ανώτατους συμβούλους του ενώ ασαφές παραμένει και η ατζέντα των συζητήσεων που θα έχει σε ρωσικό έδαφος.

Me πληροφορίες του Politico/Tass/kiev Independent