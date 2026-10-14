Για την άφιξη του επικεφαλής του FBI στη Ρωσία ρωτήθηκε στην ενημέρωση συντακτών και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Έφτασε στη Μόσχα για διήμερη επίσκεψη ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ σύμφωνα με τα ρωσικά Μέσα.

Ο σκοπός της επίσκεψής του στη Ρωσία είναι συζητήσεις υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους ασφάλειάς της Μόσχας. Ωστόσο η επίσκεψή του αν και ήταν γνωστή ως αναφορά από τον περασμένο Ιούλιο (όπως είχε γράψει τότε το Politico) και παρά τις πρόσφατες συστάσεις των δημοκρατικών να ακυρωθεί έστω και την τελευταία στιγμή, δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα από καμία από τις δύο πλευρές. Το αμερικανικό δίκτυο MS Now το μετέδωσε ως έκτακτη επίσκεψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ωστόσο ο Πατέλ θα επισκεφθεί τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη στις 14 και 15 Οκτωβρίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν τις συζητήσεις διοργανώνουν οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, FSB, προκάτοχος της KGB. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εν ενεργεία επικεφαλής του FBI στη Ρωσία από το 2013.

{https://x.com/TheBritishIntel/status/2110399608585117849}

Για την άφιξη Πατέλ ρωτήθηκε στην ενημέρωση συντακτών ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει το ταξίδι, και αρκέστηκε να πει πως «τέτοιου είδους επισκέψεις σπάνια ανακοινώνονται».

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Οι συζητήσεις σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, θα μπορούσαν να σημαίνουν την επέκταση της συνεργασίας σε επίπεδο ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το παρελθόν του Πατέλ με τη Ρωσία

Ο Πατέλ, όμως, έχει μακρά ιστορία εμπλοκής με ζητήματα που σχετίζονται με τη Ρωσία, που χρονολογούνται από την πρώτη θητεία Τραμπ. Ανάμεσά τους και η απόπειρα να αμφισβητηθούν οι έρευνες σχετικά με το αν ο Τραμπ συνωμότησε με τη Ρωσία για να κερδίσει τις εκλογές του 2016, μια υπόθεση που ο ίδιος αποκαλεί πλέον «απάτη του Russiagate».

Ο Πατέλ συγκεντρώνει επίσης το ενδιαφέρον του Κογκρέσου λόγω των εντυπωσιακών ταξιδιών που πραγματοποιεί υπό την ιδιότητά του στην ηγεσία του FBI.

Άγνωστο παραμένει αν θα υπάρξει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν ή κάποιον άλλον από τους ανώτατους συμβούλους του ενώ ασαφές παραμένει και η ατζέντα των συζητήσεων που θα έχει σε ρωσικό έδαφος.

Me πληροφορίες του Politico/Tass/kiev Independent