Αφού η κληρονομιά ανήκε μόνο σε ένα από τα δύο αδέρφια, πώς θα μπορούσε να γίνει τελικά το μοίρασμα της περιουσίας;

Ο παππούς μίας κοπέλας πριν από το θάνατό του είχε αφήσει ένα σημαντικό ποσοστό της περιουσίας του στην εγγονή του, όταν η ίδια ήταν ακόμη μωρό. Λίγα χρόνια αργότερα γεννήθηκε και η αδερφή της, ενώ το ερώτημα που προκύπτει σχετίζεται με το πώς θα πρέπει να μοιραστεί τελικά, η περιουσία.

Ο προβληματισμός είναι ένας: Αφού η κληρονομιά ανήκει νομικά μόνο σε μία από τις δύο αδερφές, μπορεί να μοιραστεί η περιουσία και στις δύο;

Τι προέβλεπε η διαθήκη

Η διαθήκη του παππού τους προέβλεπε ότι το συγκεκριμένο μερίδιο της περιουσίας του θα φυλασσόταν σε έναν ειδικό λογαριασμό (trust), το οποίο και θα διαχειριζόταν η μητέρα των δύο κοριτσιών, με το χρηματικό ποσό να αυξάνεται, την ίδια ώρα που η γυναίκα είναι η μοναδική δικαιούχος.

Αν και η ίδια γνωρίζει ότι δεν έχει καμία νομική υποχρέωση ώστε να μοιραστεί ισάξια η κληρονομιά ανάμεσα σε εκείνη και την αδερφή της, η μητέρα τους της έλεγε ότι όταν έρθει η ώρα η περιουσία θα πρέπει να μοιραστεί.

Η γυναίκα ζήτησε τη συμβουλή των ειδικών, με το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, αν θέλει να τηρήσει αυτή την υπόσχεση, μπορεί να δώσει το μισό της κληρονομιάς στην αδερφή της σε μορφή δωρεάς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρότι η κληρονομιά ανήκε αποκλειστικά στην μία αδερφή, εκείνη μπορούσε να επιλέξει να δώσει το μισό στην αδερφή της. έτσι, η περιουσία θα μπορούσε τελικά να μοιραστεί μεταξύ των δύο, παρότι η διαθήκη προέβλεπε ως μοναδική διακαιούχο μόνο τη μία.

Ωστόσο, υπάρχουν αυστηροί κανονισμοί και φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν μεγάλες δωρεές.

Η μητέρα της θα διαχειριζόταν τα χρήματα, παρόλο που δεν ήταν δικά της. Τα χρήματα άνηκαν στο trust, με την μοναδική κληρονόμο να τα δικαιούται, ενώ η μητέρα της είχε το δικαίωμα της διαχείρισης μόνο για έξοδα που αφορούσαν την πρώτη της κόρη.

Επιπλέον, η ίδια, έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να βλέπει πού βρίσκονται τα χρήματά της, πόσα υπάρχουν και πώς χρησιμοποιούνται ή επενδύονται. Σε περίπτωση λάθους διαχείρισης μπορούσε να ζητηθεί η απομάκρυνση της μητέρας της από τη διαχείριση του ποσού.

Επειδή πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, η καλύτερη επιλογή είναι να ζητηθεί η συμβουλή ειδικού, ενός ανεξάρτητου οικονομικού συμβούλου και ενός ειδικού στη φορολογία.

Τελικά, η κληρονομιά ανήκει νομικά μόνο στη μία εγγονή, όμως εκείνη μπορεί να επιλέξει να μοιραστεί την περιουσία με την αδερφή της, όπως είχε ζητηθεί και από την μητέρα τους.

Το σημαντικό είναι να προστατευτεί πρώτα η περιουσία της, να ελέγχεται ο τρόπος διαχείρισης της μητέρα τους και να ζητηθεί η συμβουλή ειδικών πριν αποφασιστεί το πώς θα αξιοποιηθούν τελικά, τα χρήματα.