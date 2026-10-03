Το να αναλαμβάνεις τον «κίνδυνο» ενός στεγαστικού δανείου για κάποιον άλλον μπορεί να αποτελέσει μεγάλη δέσμευση.

Η αγορά ενός σπιτιού αποτελεί συχνά μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες μίας οικογένειας. Όταν όμως, για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται η οικονομική στήριξη ενός άλλου μέλους της οικογενείας, μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό ρίσκο.

Αυτόν ακριβώς τον προβληματισμό αντιμετώπισε και μία 30χρονη, η οποία βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση με σταθερό εισόδημα.

Η ίδια, συνεχίζει να μένει με την οικογένειά της, εξοφλώντας κάποια από τα καίρια έξοδα του σπιτιού προκειμένου να ενισχύσει οικονομικά τους γονείς της.

Εκείνοι ωστόσο, της ζήτησαν να μπει εγγυήτρια σε στεγαστικό δάνειο που θέλουν να πάρουν από την τράπεζα για την αγορά ενός νέου μεγαλύτερου σπιτιού.

Η 30χρονη, είναι διατεθειμένη να βοηθήσει να αγοράσουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, καλύπτοντας μάλιστα ολοκληρωτικά ένα μέρος του ποσού – που ανέρχεται στα 30.000 δολάρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εκεί που διστάζει, όμως, είναι το να συνδέσει την δική της οικονομική κατάσταση, με το ένα δάνειο που στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί την ίδια.

Ο προβληματισμός που προέκυψε για την μελλοντική οικονομική κατάσταση της οικογενείας

Το κυριότερο άγχος της 30χρονης, που την οδήγησε να μοιραστεί την ιστορία της σε φόρουμ στο διαδίκτυο, είναι το τι θα συμβεί μελλοντικά στην περίπτωση που η κατάσταση δεν εξελιχθεί σύμφωνα με τα σχέδια των γονιών της.

Οι γονείς της, υπολογίζουν ότι τα αδέρφια της, που σήμερα είναι φοιτητές, θα μπορούν μελλοντικά να συμβάλλουν στην αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου, όταν σταθεροποιηθεί το εισόδημά τους.

Για την ίδια ωστόσο, κάτι τέτοιο παραμένει υπόθεση και δεν αποτελεί ένα απαραίτητα θεμιτό δεδομένο.

Και εδώ δημιουργείται το δίλλημα της, το οποίο σχετίζεται με το εξής ερώτημα: Μέχρι πότε μπορεί κάποιος να βοηθάει οικονομικά την οικογένειά του, χωρίς να κινδυνεύει η δική του οικονομική ανεξαρτησία και ασφάλεια;

Πολλοί από τους χρήστες του διαδικτύου, στάθηκαν στο γεγονός ότι οι γονείς της δεν είναι σε θέση να στηρίξουν ένα στεγαστικό δάνειο από μόνοι τους, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η αγορά ενός σπιτιού μπορεί να μετατραπεί μελλοντικά σε ρίσκο.

Άλλοι, της επισήμαναν ότι το να μπει εγγυήτρια δεν είναι μία απλή βοήθεια. Αν κάτι δεν πάει βάσει σχεδίου, η πρώτη που θα δεχθεί σημαντικές οικονομικές ζημιές είναι η ίδια, την ίδια ώρα που στο μέλλον θα υπάρξει δυσκολία στο να πάρει ένα δάνειο για προσωπική της χρήση.

Το πραγματικό ερώτημα που προκύπτει επομένως, δεν σχετίζεται με το αν η 30χρονη θα πρέπει να βοηθήσει τους γονείς της. Αντίθετα, ο προβληματισμός της αφορά το αν μπορεί να αναλάβει από μόνη της μία τέτοια οικονομική ευθύνη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το δικό της μέλλον.