Ο τρόπος που το ζευγάρι επικοινωνεί έχει καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή του παιδιού.

Η απόκτηση ενός παιδιού αλλάζει ριζικά τη ζωή ενός ζευγαριού σε πολλά επίπεδα. Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερες απαιτήσεις, το άγχος και η κούραση αυξάνονται, ενώ ο προσωπικός χρόνος μεταξύ των δύο συντρόφων που μετατρέπονται σε γονείς, περιορίζεται.

Η γονεϊκότητα λοιπόν, δεν είναι απίθανο να φέρει εντάσεις μεταξύ του ζευγαριού. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι σύντροφοι μεταξύ τους φαίνεται πως μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Μία πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε και αναφέρεται σε δημοσίευμα της psychologytoday.com, αναφέρει ότι οι μελετητές ζήτησαν από ζευγάρια που περιμένουν το πρώτο τους παιδί να συζητήσουν για 15 λεπτά ένα θέμα στο οποίο διαφωνούν.

Παράλληλα, αξιολόγησαν τη μεταξύ τους σχέση πριν από την απόκτηση του παιδιού και ξανά έξι μήνες αργότερα.

Το στοιχείο που βρέθηκε να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο οποίο δόθηκε περισσότερη προσοχή στον τρόπο επικοινωνίας του ζευγαριού σχετίζεται με την επικύρωση, την κατανόηση.

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Ο ερχομός ενός παιδιού φέρνει αλλαγές στην επικοινωνία του ζευγαριού

Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη;

Το ζευγάρι δεν είναι απαραίτητο πάντα να συμφωνεί, με τις διαφωνίες να είναι ένα σημαντικό μέρος της μεταξύ τους σχέσης.

Ακόμη, όμως, και σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει κατανόηση και σεβασμός μεταξύ των συντρόφων.

Όταν υπάρχει μία διαφωνία και ο ένας σύντροφος λέει στον άλλον εκφράσεις όπως: «καταλαβαίνω πώς νιώθεις» ή «αντιλαμβάνομαι τι εννοείς», δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ταύτιση ιδεών και απόψεων.

Σημαίνει, όμως, ότι ο ένας αναγνωρίζει τα συναισθήματα του άλλου και προσπαθεί να κατανοήσει από που πηγάζουν τα συναισθήματα που του εκφράζει.

Να σημειωθεί ότι η κατανόηση μπορεί να γίνει αντιληπτή και μέσα από τις κινήσεις και τη γλώσσα του σώματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όταν ένας σύντροφος αναγνωρίζει και αποδέχεται τα συναισθήματα του άλλου κατά τη διάρκεια μίας διαφωνίας, εκείνος που βρίσκεται σε περισσότερη ένταση είναι πιο πιθανό να ηρεμήσει.

Παράλληλα, τα ζευγαριού που δείχνουν περισσότεροι κατανόηση ο ένας στον άλλον ήταν πιο ικανοποιημένα από τη σχέση τους ακόμη αρκετούς μήνες μετά από τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.