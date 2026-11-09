Ο βουλευτής κατηγορεί τον Πιτ Χέγκσεθ για κατάχρηση εξουσίας στον πόλεμο του Ιράν.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι, Τόμας Μάσεϊ, κατέθεσε τη Δευτέρα στην αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων πρόταση παραπομπής κατά του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η ψηφοφορία θα πρέπει να διεξαχθεί έως την Τετάρτη. Παρουσιάζοντας την πρόταση παραπομπής, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής δήλωσε ότι ο Χέγκσεθ έκανε κατάχρηση της εξουσίας του αξιώματός του με τις ενέργειές του στον πόλεμο στο Ιράν και ότι «εκτέλεσε και εφάρμοσε εν γνώσει του παράνομες διαταγές για την έναρξη πολέμου εναντίον ενός ξένου έθνους».

«Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, με τη συμπεριφορά του αυτή, απέδειξε ότι θα παραμείνει απειλή για το Σύνταγμα εάν του επιτραπεί να διατηρήσει το αξίωμά του, ενώ ενήργησε κατά τρόπο απολύτως ασύμβατο με τα καθήκοντά του και το κράτος δικαίου», δήλωσε ο απερχόμενος γερουσιαστής, ο οποίος τάσσεται κατά του Τραμπ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να παραχωρήσει την τρίτη συνέντευξη Τύπου για το θέμα. Προς ώρας μένει αμετακίνητος στη στάση και τη θέση του ενώ ο Τραμπ έχει εκφράσει την απόλυτη στήριξή του προς τον υπουργό Άμυνας.

{https://x.com/livenowfox/status/2119875965404983431}

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Οι κατηγορίες

Η πρόταση αυτή σύμφωνα με το Axios, έχει ξεχωριστή σημασία καθώς είναι η πρώτη για υπουργό της κυβέρνησης της δεύτερης θητείας Τραμπ και σηματοδοτεί το τι ακολουθεί όταν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τα ηνία του Κογκρέσου τον επόμενο χρόνο.

Ο Χέγκσεθ από την πλευρά του απορρίπτει την πρόταση και τις κατηγορίες εναντίον του και κάνει λόγο για «θόρυβο» πολιτικά υποκινούμενο Δήλωσε στους δημοσιογράφους πως αυτός και η ομάδα του δεν ανησυχούν.

{https://x.com/nytimes/status/2119891483461292413}

Τρία από τα οκτώ άρθρα στην πρόταση παραπομπής αποδίδουν κατηγορίες στον Χέγκσεθ για παραβίαση των πολεμικών εξουσιών του Κογκρέσου στο Ιράν. Τα υπόλοιπα καταγγέλλουν ανάρμοστη συμπεριφορά με απώλειες αμάχων, χτυπήματα σε ύποπτες βάρκες με ναρκωτικά, αντίποινα κατά του γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Υεμένη.

Στήριξη από τον Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στήριξε τον Χέγκσεθ σε δηλώσεις του λέγοντας πως έχει κάνει «σπουδαία δουλειά».

«Εργάζομαι μαζί του, και έτσι βλέπω ίσως μία πλευρά του που τα Μέσα και τα μέλη του Κογκρέσου δεν μπορούν να δουν» είπε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Παρίσι, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο των G7. Ερωτώμενος σχετικά ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την πρόταση για παραπομπή του Χέγκσεθ ως άδικη. «Συνεργάζομαι μαζί του κάθε μέρα για τόσα πολλά θέματα. Έχω δει τη δουλειά που κάνει και τον επαγγελματισμό του σε αυτό».

{https://x.com/CBSNews/status/2119897181364850995}

Πιθανότητες παραπομπής αλλά όχι απομάκρυνσης

Μετά από μια ιστορική ήττα στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές και οι σύμμαχοί τους αναζητούν τους υπεύθυνους για το ατιμωτικό αποτέλεσμα και πολλοί είναι εκείνοι που στρέφουν το βλέμμα τους στον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα είναι πολύ πιθανό να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες ψήφοι για την παραπομπή του Χέγκσεθ. Η διαδικασία απαιτεί απλή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εφόσον όλοι οι Δημοκρατικοί και ο Μέισι με μία μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών ταχθούν υπέρ, ο Χέγκσεθ παραπεμφθεί.

Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο αισιόδοξο ή πιθανό να ξεπεράσει η διαδικασία αυτή κατά πολύ τον πολύ υψηλότερο πήχη που απαιτείται για την καταδίκη και την απομάκρυνση του Χέγκσεθ από το αξίωμά του. Ο λόγος είναι ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία, κάτι που προϋποθέτει τη στήριξη περίπου 20 Ρεπουμπλικανών.

Οι επόμενοι στη σειρά

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα προοδευτικοί νεοεκλεγέντες βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων ασκούν πιέσεις για πιο επιθετικές έρευνες στο υπουργικό συμβούλιο Τραμπ.

Ενδεικτικό παράδειγμα ο Μπραντ Λάντερ, ο οποίος ζητά ανάλογη κίνηση κατά το επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ και του υπουργού Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ. Πριν τελικά οδηγηθούν σε πρόταση παραπομπής κατά του ίδιου του Τραμπ.

Σε ερώτηση για το αν ενδεχομένως οι Δημοκρατικοί το παρακάνουν, η απάντηση Λάντερ ήταν η εξής: «Νομίζω ότι ακούσαμε την περασμένη Τρίτη το βράδυ (στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ) τι είπαν οι Αμερικανοί πολίτες. Δεν είπαν "αγαπάμε τους Δημοκρατικούς". Αυτό που ακούσαμε ήταν ότι "δεν καταλαβαίνουμε γιατί είμαστε ακόμα σε αυτόν τον απερίσκεπτο και παράνομο πόλεμο. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί επιβάλλουμε κυρώσεις που μας επηρεάζουν αρνητικά. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί τα ασφάλιστρα για την υγεία αυξάνονται και η κατάσταση πρόκειται να επιδεινωθεί, καθώς τώρα ακολουθούν οι περικοπές στα προγράμματα Medicare και Medicaid» απάντησε.

Την ώρα που οι Δημοκρατικοί καταστρώνουν ένα εκτενές σχέδιο ερευνών με στόχο τον Τραμπ και τους συνεργάτες του, ο νεοεκλεγείς βουλευτής Σίριλ Τζέφερσον δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, το κόμμα του οφείλει να επιδείξει προσοχή και να αναλάβει τις ευθύνες του, εάν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα.

Ο Τζέφερσον, που κέρδισε μια έδρα που κατείχαν οι Ρεπουμπλικάνοι σε μια εκλογική περιφέρεια που ψήφισε υπέρ του Τραμπ, ανέφερε στο CNN ότι η διερεύνηση είναι «ανθρώπινη φύση» και ότι «οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται την κυβέρνηση, προκειμένου να λειτουργήσει η δημοκρατία».

«Ενώ οφείλουμε να θέτουμε πολύ δύσκολα ερωτήματα στην πορεία, θα συνεχίσουμε παράλληλα να ελέγχουμε τους ίδιους μας τους εαυτούς και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Επομένως, αν κάποια στιγμή διαπιστωθεί ότι έχουμε ξεπεράσει τα όρια και χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα πίσω, θα διεξάγουμε ειλικρινείς συζητήσεις και θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση, διότι αυτό ακριβώς αξίζει σε εμάς, τον αμερικανικό λαό», δήλωσε.

Στοιχήματα για την απομάκρυνση Χέγκσεθ

Με την είδηση της πρότασης παραπομπής, περίπου 7,5 εκατ. δολάρια «έπεσαν» στις στοιχηματικές εταιρείες για το μέλλον του υπουργού Άμυνας.

Οι Kalshi και Polymarket προβάλλουν στις αρχικές τους σελίδες τα στοιχήματά του για τον υπουργό Άμυνας.

Με πληροφορίες του CNN/Axios