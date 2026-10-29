Με κάθε βροχή στάζει το ταβάνι στο 1ο ΕΠΑΛ, οι βροχές του 48ωρου επιδείνωσαν το πρόβλημα με τα ταβάνια των τάξεων.

Προβλήματα από την κακοκαιρία αντιμετώπισαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, καθώς νερά εισχώρησαν σε αίθουσες του σχολείου, ενώ σε ορισμένα σημεία στάζει το ταβάνι.

Η έντονη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών επιδείνωσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό κτίριο, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν νερά στο εσωτερικό του και να πλημμυρίσουν αίθουσες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του LamiaReport, το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, καθώς σε ορισμένες αίθουσες το ταβάνι στάζει ακόμη και όταν η βροχή είναι περιορισμένη. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις του τελευταίου 48ώρου, ωστόσο, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη στεγανοποίηση και τη μόνωση του παλιού κτιρίου.

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Η κατάσταση προκαλεί προβληματισμό, καθώς συγκεκριμένες αίθουσες κρίνονται πλέον παντελώς ακατάλληλες για τη διεξαγωγή μαθημάτων.

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