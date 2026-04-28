Αυξητικά κινήθηκαν το 2025 τα βασικά μεγέθη της Υδρόγειος Ασφαλιστική. Τα ασφαλιστικά έσοδα ανήλθαν σε 101,15 εκατ. ευρώ από 92,78 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση περίπου 9%.

Παρά την άνοδο αυτή, το ασφαλιστικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 14,13 εκατ. ευρώ έναντι 14,86 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 4,9%, λόγω αυξημένων αποζημιώσεων και λειτουργικών πιέσεων. Αντίθετα, το επενδυτικό αποτέλεσμα ενισχύθηκε σημαντικά κατά περίπου 30,6%, φτάνοντας τα 5,16 εκατ. ευρώ από 3,95 εκατ. ευρώ το 2024, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,52 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 6,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 8,50 εκατ. ευρώ από 7,78 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 9,2%.

Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 250,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 7,2% σε σχέση με τα 269,78 εκατ. ευρώ του 2024. Η υποχώρηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, οι οποίες περιορίστηκαν κατά περίπου 8,9%. Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά περίπου 8,9%, στα 107,54 εκατ. ευρώ από 118,02 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 142,86 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση περίπου 5,9%. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά περίπου 5%, στα 130,84 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις και πιστωτές υποχώρησαν εντονότερα, κατά περίπου 15,1%.

Την ίδια στιγμή, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά περίπου 8,6%, φτάνοντας τα 14,78 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη βελτίωση παρουσίασε και η ρευστότητα, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται σε 1,73 εκατ. ευρώ από 0,92 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο περίπου 87,7%.