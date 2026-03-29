Από την Πέμπτη 2 Απριλίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για το Πάσχα 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο πλαίσιο της πασχαλινής περιόδου, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι καταναλωτές, ενώ προβλέπεται και προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 5 Απριλίου.

Αναλυτικά, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 2 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Παρασκευή 3 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Σάββατο 4 Απριλίου: 09:00 – 16:00

Κυριακή 5 Απριλίου: 11:00 – 16:00 (προαιρετικά)

Για τη Μεγάλη Εβδομάδα:

Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου: 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου: 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου: 09:00 – 15:00

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.