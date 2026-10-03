Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι της.

Την παραίτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών του Τενεσί, μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης της θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη και χωρίς τις αισθήσεις της.

Ο Φρανκ Στράντα, επίτροπος του Τμήματος Σωφρονιστικών Υπηρεσιών του Τενεσί, πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του μέσα στον Οκτώβριο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητη έρευνα για όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης την Τετάρτη.

Η 50χρονη Πάικ έλαβε δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιεί το Τενεσί στις εκτελέσεις με θανατηφόρα ένεση. Ωστόσο, η εκτέλεση δεν ολοκληρώθηκε και η κρατούμενη μεταφέρθηκε αργότερα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, παραμένει αναίσθητη και υποστηρίζεται μηχανικά η αναπνοή της. Ο Στράντα ανέφερε σε δήλωσή του ότι η παραίτησή του είναι «προς το συμφέρον των κατοίκων του Τενεσί», μέχρι να ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη έρευνα που διέταξε ο κυβερνήτης της πολιτείας, Μπιλ Λι.

«Πιστεύω ότι αυτή η έρευνα είναι απολύτως κατάλληλη και αναγκαία και ανυπομονώ να κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω ώστε να προσδιοριστεί ακριβώς τι συνέβη», δήλωσε.

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Τι υποστηρίζουν οι δικηγόροι της

Η νομική ομάδα της Πάικ χαιρέτισε την αποχώρηση του Στράντα, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «δεν βοηθά σε τίποτα την Κρίστα τώρα». Οι δικηγόροι υποστηρίζουν ότι όσα συνέβησαν αποτελούν ένδειξη «συστημικής αποτυχίας» που ξεπερνά τις ευθύνες ενός και μόνο προσώπου. Εκτιμούν ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα με τις ενδοφλέβιες γραμμές, με αποτέλεσμα η πεντοβαρβιτάλη να διοχετευθεί στους ιστούς του σώματος της Πάικ αντί απευθείας στην κυκλοφορία του αίματος.

Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο

Η Κρίστα Πάικ και ο τότε σύντροφός της, Ταντάριλ Σιπ, καταδικάστηκαν για τον βασανισμό και τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995 σε εγκατάσταση επαγγελματικής κατάρτισης στο Νόξβιλ.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Πάικ, η οποία ήταν 18 ετών την εποχή του εγκλήματος, πίστευε ότι η Σλέμερ προσπαθούσε να της πάρει τον σύντροφό της και την παρέσυρε σε δασώδη περιοχή.

Στο σώμα του θύματος είχε χαραχθεί ένα πεντάγραμμο, γεγονός που, μαζί με άλλα στοιχεία της υπόθεσης, ενίσχυσε εκείνη την περίοδο τη δημόσια συζήτηση γύρω από τον λεγόμενο «σατανικό πανικό» στις ΗΠΑ. Ο Σιπ ήταν 17 ετών όταν διαπράχθηκε το έγκλημα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Η Πάικ δεν αρνείται τη συμμετοχή της στη δολοφονία. Οι υποστηρικτές της, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η ηλικία της την εποχή του εγκλήματος, ζητήματα ψυχικής υγείας καθώς και το ιστορικό σοβαρής σεξουαλικής κακοποίησης που, σύμφωνα με αυτούς, είχε υποστεί από την παιδική της ηλικία.

Δεύτερη αποτυχημένη εκτέλεση μέσα στη χρονιά

Η περίπτωση της Πάικ αποτελεί, σύμφωνα με το κείμενο, τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης στο Τενεσί μέσα στο 2026. Τον Μάιο είχε ματαιωθεί η εκτέλεση του Τόνι Καράδερς, καθώς οι αρμόδιοι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας ένεσης.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο του 2025, δικηγόρος του Μπάιρον Μπλακ είχε υποστηρίξει ότι ο πελάτης του εμφάνιζε ενδείξεις «συνεχιζόμενης καρδιακής δραστηριότητας» δύο λεπτά μετά την επίσημη διαπίστωση του θανάτου του κατά την εκτέλεσή του.