Οι κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει τη λειτουργία 589 από τα 3.700 λύκεια της χώρας, καθώς και 32 πανεπιστημίων.

Έως και 40.000 άνθρωποι αναμένεται να διαδηλώσουν σήμερα Τρίτη στο Παρίσι (15:00 ώρα Ελλάδος), καθώς τα γαλλικά συνδικάτα ενώνουν τις δυνάμεις τους με μαθητές λυκείου που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στα σχολεία. Οι μαζικές κινητοποιήσεις - τις οποίες στηρίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί - έχουν σημαδευτεί από συγκρούσεις με την αστυνομία, συλλήψεις και τραυματισμούς, μεταξύ άλλων ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη ακρωτηριασμό στο χέρι από χειροβομβίδα κρότου - λάμψης στην πόλη Λανς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας και φοιτητική οργάνωση, οι κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει τη λειτουργία 589 από τα 3.700 λύκεια της χώρας, καθώς και 32 πανεπιστημίων.

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Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κάλεσε σε «ειρηνικές» συγκεντρώσεις, ζητώντας την επιστροφή σε «μια οργανωμένη, νόμιμη και δημοκρατική μορφή αντιπολίτευσης».

Η επικεφαλής του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, δήλωσε ότι τα μέλη του θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις για να «προστατεύσουν τους μαθητές λυκείου».

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Οι αρχές εκτιμούν ότι στο Παρίσι θα διαδηλώσουν 20.000 έως 40.000 άνθρωποι.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία σημαδεύονται από βία

Αν και πολλές από τις διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνικά, σε ορισμένες περιπτώσεις μαθητές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, πυρπόλησαν στέγαστρα στάσεων λεωφορείων ή συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία απάντησε με γκλομπ, δακρυγόνα και ειδικά πυρομαχικά για την καταστολή ταραχών.

Ένας 15χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του τη Δευτέρα, όταν σήκωσε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης που είχε ρίξει η αστυνομία.

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Η γαλλική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) κατηγόρησε τις δυνάμεις ασφαλείας για χρήση δυσανάλογων μεθόδων κατά των διαδηλωτών - πολλοί από τους οποίους είναι ανήλικοι.

Έχουν ξεκινήσει εσωτερικές έρευνες για τουλάχιστον έξι περιστατικά καταγγελλόμενης αστυνομικής βίας, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση και μίλησε στο France24 υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι από την έναρξη του κινήματος έχουν τραυματιστεί 215 μαθητές και 715 αστυνομικοί.

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Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές στη Γαλλία;

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν στο Παρίσι στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν εκπαιδευτικοί και μαθητές κινητοποιήθηκαν διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη προσωπικού σε λύκειο στο Κρετέιγ, στα νοτιοανατολικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα οι αποχές από τα μαθήματα, οι αποκλεισμοί σχολείων και οι διαδηλώσεις.

Από την αρχή, οι μαθητές έθεσαν στο επίκεντρο τις ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι η ποιότητα της διδασκαλίας, οι εγκαταστάσεις και οι δυνατότητες εξέλιξης δεν είναι ίδιες για τους μαθητές στις υποβαθμισμένες περιοχές - παρά την υπόσχεση που εμπεριέχεται στο εθνικό σύνθημα της Γαλλίας: «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη».

Μαθητές σε άλλες περιοχές διαμαρτυρήθηκαν επίσης για τις ακραίες θερμοκρασίες στις αίθουσες: το καλοκαίρι ψήνονται σε τάξεις χωρίς κλιματισμό και τον χειμώνα παγώνουν. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει βίντεο που καταγράφουν αρουραίους να περιφέρονται σε σχολικούς χώρους, καταρρεύσεις οροφών, διαρροές, κατεστραμμένα έπιπλα και άλλα προβλήματα σε σχολεία με σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις τους.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται επίσης για το παρατεταμένο σχολικό ωράριο. Στα λύκεια, τα μαθήματα συχνά αρχίζουν στις 8 το πρωί και μπορεί να διαρκούν έως νωρίς το βράδυ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ώρες υποχρεωτικής διδασκαλίας για τους μαθητές λυκείου στη Γαλλία είναι από τις περισσότερες στην Ευρώπη.

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Το 78% των νέων θεωρεί ότι οι πολιτικοί «προετοιμάζουν ανεπαρκώς το μέλλον τους»

Σχεδόν οκτώ στους δέκα νέους (78%) θεωρούν ότι οι πολιτικοί «προετοιμάζουν ανεπαρκώς το μέλλον τους», ενώ το 64% δηλώνει ότι «δεν εμπιστεύεται» τους υποψηφίους για την προεδρία να λάβουν υπόψη τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους, σύμφωνα με έρευνα των Ipsos/BVA που δημοσιεύθηκε σήμερα Τρίτη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε δείγμα 3.000 νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, από τις 23 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου.

Μόλις το ένα τέταρτο των νέων θεωρεί ότι «οι πολιτικοί κατανοούν τις καθημερινές δυσκολίες τους» και «λαμβάνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των νέων».

Παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης, το 80% των νέων δηλώνει ότι προτίθεται να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές. Για όσους δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν, ο βασικότερος λόγος είναι η πεποίθηση ότι «η ψήφος τους δεν θα αλλάξει τίποτα».

Με πληροφορίες από France24, leparisien.fr