Εκατοντάδες προσαγωγές και δεκάδες τραυματισμοί, καθώς οι κινητοποιήσεις των μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και φέρνουν στο προσκήνιο τα προβλήματα των γαλλικών σχολείων.

Οι διαμαρτυρίες στη Γαλλία για τις υπερπλήρεις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τα εξαντλητικά σχολικά ωράρια έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με την αστυνομία να προχωρά την Τρίτη σε πάνω από 400 προσαγωγές, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν ανηλίκους, ενώ δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν.

Το κίνημα ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από λύκεια της περιοχής του Παρισιού και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Σε ορισμένα σχολεία οι αποκλεισμοί οδήγησαν σε επεισόδια, με διαδηλωτές να καίνε κάδους απορριμμάτων και να πετούν μπουκάλια σε αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με γκλομπ και δακρυγόνα. Οι αρχές ανέφεραν ότι τραυματίστηκαν 48 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Οι κινητοποιήσεις συνέπεσαν με πανεθνική απεργία στον δημόσιο τομέα για τα σχέδια της κυβέρνησης σχετικά με τον προϋπολογισμό, αυξάνοντας την πολιτική ένταση και προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στον Εμανουέλ Μακρόν ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

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Τι συνέβη στις διαδηλώσεις

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Το γαλλικό υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι οι κινητοποιήσεις έχουν επηρεάσει περίπου 400 από τα 3.700 λύκεια της χώρας.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, όπου μαθητές προχώρησαν σε αποκλεισμούς των σχολείων τους για αρκετές ημέρες. Αυτή την εβδομάδα, οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Την Τρίτη, διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από λύκειο στη Λιλ και πέταξαν μπουκάλια, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Επεισόδια καταγράφηκαν επίσης στο Μπορντό, τη Ρεν, τη Ναντ, τη Λυών και τη Μασσαλία, με αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων.

Περίπου 80 μαθητές συγκεντρώθηκαν έξω από το λύκειο Λαμαρτίν στο Παρίσι, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως: «Περισσότερες ώρες μαθημάτων από ώρες ύπνου».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, δήλωσε στο BFM TV ότι 440 άνθρωποι είχαν προσαχθεί σε ολόκληρη τη χώρα – ο αριθμός δεν ήταν ακόμη οριστικός. Περίπου τα δύο τρίτα αυτών τέθηκαν υπό κράτηση.

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Γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές

Οι κινητοποιήσεις αφορούν τις συνθήκες στα γαλλικά λύκεια.

Μεταξύ των αιτημάτων των μαθητών είναι οι πολυπληθείς τάξεις, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, η κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και τα εξαντλητικά ωράρια.

Ο καθηγητής Βενσάν Λατούρ από το Πανεπιστήμιο Τουλούζης Ζαν Ζορές δήλωσε ότι η δυσαρέσκεια είχε αρχίσει να συσσωρεύεται ήδη από τους καύσωνες του Ιουνίου, οι οποίοι ανέδειξαν τα προβλήματα των σχολικών κτιρίων.

«Υπάρχει δυσαρέσκεια από τους διαδοχικούς καύσωνες του Ιουνίου, οι οποίοι ανέδειξαν την κακή κατάσταση των σχολείων, με ανεπαρκή μόνωση και χωρίς κλιματισμό», είπε.

Στο Σεν-Ντενί, βόρεια του Παρισιού, ο δήμαρχος, Μπαλί Μπαγιακόκο, συμμετείχε σε συγκέντρωση εκατοντάδων μαθητών και χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «απολύτως δικαιολογημένες», υποστηρίζοντας ότι οι φτωχότερες περιοχές λαμβάνουν λιγότερους πόρους από τις πιο εύπορες.

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Κατσαρίδες και αρουραίοι

«Υπάρχουν κατσαρίδες και αρουραίοι παντού στο σχολείο», δήλωσε στο Reuters η 17χρονη μαθήτρια Φαντίλα. Είπε ότι η θερμοκρασία στις σχολικές αίθουσες κυμαίνεται από... αποπνικτική ζέστη έως κάτω από το μηδέν, ανάλογα με τον καιρό.

Η Γκαμζέ, 17χρονη μαθήτρια από το Σεν-Ντενί, δήλωσε ότι οι μαθητές στο ιστορικά εργατικό προάστιο αντιμετωπίζονται άδικα σε σύγκριση με μαθητές σε άλλες περιοχές.

«Πάντα εμείς... είμαστε αυτοί που υποφέρουμε, ενώ στο Παρίσι ή στην επαρχία δεν βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση», είπε.

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Συνέπεσε με πανεθνική απεργία για τις περικοπές στον προϋπολογισμό

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις συνέπεσαν με πανεθνική απεργία στον δημόσιο τομέα κατά του προτεινόμενου κυβερνητικού προϋπολογισμού, ο οποίος περιλαμβάνει περικοπές δαπανών ύψους 54 δισ. ευρώ.

Οι εκπαιδευτικοί, οι πυροσβέστες και άλλοι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις μαζί με τους μαθητές.

Επίσης, η κυβέρνηση προτείνει το «πάγωμα» των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων το 2027, προκειμένου να εξοικονομηθούν περίπου 2 δισ. ευρώ – τα συνδικάτα μιλούν για τέταρτο συνεχόμενο ετήσιο πάγωμα.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Μαθητών Λυκείου, Ριάντ Ρανί, έκανε λόγο για «γενικευμένη έλλειψη πόρων», τάξεις με έως και 32-35 μαθητές, ελλείψεις εκπαιδευτικών και άλλου προσωπικού.

Πολιτική αντιπαράθεση

Ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, καταδίκασε τα επεισόδια έξω από τα σχολεία και κατηγόρησε πολιτικούς αντιπάλους ότι ενθαρρύνουν την κλιμάκωση.

«Πυροτεχνήματα, φωτιές, βία κοντά στα λύκεια: τίποτα δεν δικαιολογεί το να τίθενται σε κίνδυνο μαθητές, προσωπικό ή αστυνομικοί», έγραψε στο X.

Ο ηγέτης της αριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λικ Μελανσόν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διατάζει καταστολή των μαθητών και έκανε λόγο για «ανεύθυνη» και «σαφώς ρατσιστική» βία.

Ο Λεκορνί απέρριψε την κατηγορία περί ρατσισμού ως «προσβολή» και χαρακτήρισε την παρέμβαση του Μελανσόν «ανεύθυνη κλιμάκωση».

Η αντιπαράθεση σημειώνεται καθώς ο Λεκορνί προσπαθεί να εξασφαλίσει στήριξη για τον προϋπολογισμό του 2027 σε ένα διχασμένο κοινοβούλιο, ενώ τα κόμματα προετοιμάζονται ενόψει των προεδρικών εκλογών την ερχόμενη άνοιξη.

{https://www.youtube.com/watch?v=y1hJHc4uGvc}

Θα πάρουν τη σκυτάλη και τα πανεπιστήμια;

Ο καθηγητής Λατούρ εκτίμησε ότι οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε ένα ευρύτερο κλίμα δυσαρέσκειας για τις δημόσιες υπηρεσίες, τις υψηλές τιμές των καυσίμων και την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά. Παράλληλα, εκτίμησε ότι υπάρχει πιθανότητα να επεκταθούν οι κινητοποιήσεις και στα πανεπιστήμια, τα οποία αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα υποχρηματοδότησης.