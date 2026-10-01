Μια σημαντική επέτειος για ένα από τα μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταυτότητα της πόλης μαζί με την οποία εξελίχθηκε.

Το Regency Casino Thessaloniki συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας και γιορτάζει τρεις δεκαετίες επιτυχημένης παρουσίας στο επίκεντρο της ψυχαγωγίας της διασκέδασης και της φιλοξενίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Vergina Theatro, με το grand anniversary party και τη μεγάλη συναυλία του Σάκη Ρουβά. Η εμφάνιση του εκρηκτικού καλλιτέχνη αποτέλεσε το αποκορύφωμα του εορταστικού διημέρου, αλλά και της επετειακής χρονιάς μέχρι σήμερα.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 1996, το Regency Casino Thessaloniki έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο πολυτελή της Ευρώπης, καθώς και σε έναν από τους σημαντικότερους εργοδότες της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια, συνέχισε να επενδύει στην πόλη, προσθέτοντας στο συγκρότημα το ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki και το Vergina Theatro, ενώ το 2025 παρουσίασε το The Piazza, το πρώτο υπαίθριο συγκρότημα gaming και ψυχαγωγίας του είδους του στην Ευρώπη.

Η επέτειος των 30 χρόνων αποτελεί ορόσημο τόσο για την επιχείρηση όσο και για την ίδια την πόλη. Για μια ολόκληρη γενιά Θεσσαλονικέων, ο χώρος έχει συνδεθεί άρρηκτα με την κοινωνική ζωή της Θεσσαλονίκης, ενώ η σχέση του Regency Casino Thessaloniki με τους ανθρώπους της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας παραμένει στον πυρήνα της ταυτότητας της εταιρείας. Άλλωστε, από την αρχή της λειτουργίας του το Regency Casino Thessaloniki αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με επίκεντρο το περιβάλλον, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τις ευπαθείς ομάδες, υποστηρίζει έμπρακτα τον ουσιαστικά ενεργό ρόλο του στις τοπικές κοινωνίες και στη συλλογική προσπάθεια φορέων και κοινωνικών ομάδων.

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Παράλληλα, η φήμη του Regency Casino Thessaloniki ως προορισμού υψηλού επιπέδου για gaming, εκλεκτές γεύσεις, διασκέδαση και φιλοξενία έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, προσελκύοντας σημαντικό αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό, που ανακαλύπτουν και απολαμβάνουν ταυτόχρονα τη γοητεία της Θεσσαλονίκης ως δημοφιλούς προορισμού για σύντομες αποδράσεις.





Οι επετειακοί εορτασμοί ξεκίνησαν τον Μάιο και θα διαρκέσουν έως τον Νοέμβριο, με αποκορύφωμα το διήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου.





Οι εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια δυναμικής πορείας του Regency Casino Thessaloniki περιλάμβαναν επίσης δύο party με ελληνικές και ξένες επιτυχίες, όπως επίσης και κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων ήταν μέρος της εμβληματικής επετειακής καμπάνιας «30 Χρόνια – 30 Αυτοκίνητα», μέσω της οποίας ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κληρώνεται κάθε εβδομάδα, από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο: Πρόκειται για 30 αυτοκίνητα συνολικά, ένα για κάθε χρόνο λειτουργίας.

«Τα τριάντα χρόνια είναι ένα μεγάλο διάστημα για κάθε επιχείρηση. Αυτό, όμως, που γιορτάζουμε πραγματικά είναι τα τριάντα χρόνια σχέσης μας με αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα ευρύτερα έχουν διαμορφώσει την εταιρεία μας, όπως κι εμείς έχουμε συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια στη διαμόρφωση της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης στην περιοχή. Οι γενιές επισκεπτών, συνεργατών και εργαζομένων που έχουν περάσει από τις εγκαταστάσεις μας είναι εκείνες που δίνουν στην επέτειο την πραγματική της αξία. Τη γιορτάζουμε μαζί τους και συνεχίζουμε να δημιουργούμε όσα θα ακολουθήσουν», δήλωσε ο Γιάννης Τσιρίκος, CEO της Regency Entertainment.

Με το επετειακό πρόγραμμα να συνεχίζεται έως τον Νοέμβριο, με νέες κληρώσεις, προσφορές και και μοναδικές μουσικές παραστάσεις στο Vergina Theatro, το Regency Casino Thessaloniki περνά στην τέταρτη δεκαετία λειτουργίας του, με τον ίδιο στόχο που το συνοδεύει από την πρώτη ημέρα: Να διατηρεί τη Θεσσαλονίκη στον χάρτη του gaming, του πολιτισμού, της γαστρονομίας και της ψυχαγωγίας.