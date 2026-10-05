Η Ευρωπαϊκή Αριστερή Συμμαχία (ELA) ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ψηφοφορία στο ευρωκοινοβούλιο αυτόν τον μήνα, μετά την έναρξη συλλογής υπογραφών από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Πρωτοβουλία για τη συλλογή υπογραφών με αίτημα να διερευνηθεί εάν η Ευρωπαϊκή Αριστερή Συμμαχία (ELA) παραβιάζει τις αξίες της ΕΕ - με αφορμή τις ταραχώδεις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία - έλαβε ο αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με email που έχει στην κατοχή του το Politico.

Ο αντιπρόεδρος της δεξιάς πολιτικής ομάδας ECR στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισε να συγκεντρώνει υπογραφές, προκειμένου να προκαλέσει ψηφοφορία για την έναρξη διαδικασίας που θα ζητά από την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή εποπτείας των πολιτικών κομμάτων να διερευνήσει την ELA.

Η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαγραφή της ELA από το μητρώο και σε απώλεια της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης - ουσιαστικά, σε απαγόρευσή της.

Στην ELA συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Podemos της Ισπανίας, το Enhedslisten της Δανίας, η Αριστερά (Left) της Ιταλίας και το Bloco de Esquerda της Πορτογαλίας. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 19 Οκτωβρίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να αναλάβει δράση, καθώς το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κατηγόρησε την «Ανυπότακτη Γαλλία», που είναι μέλος της ELA, ότι είναι πίσω από τις μαθητικές κινητοποιήσεις, ορισμένες από τις οποίες εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ECR, Τσάρλι Βάιμερς.

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Για να προχωρήσει η πρωτοβουλία, χρειάζεται να συγκεντρώσει 180 υπογραφές από τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες έως τις 16 Οκτωβρίου. Το όριο αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη στήριξη δεξιών και ακροδεξιών ευρωβουλευτών.

Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Αριστερής Συμμαχίας

Η ELA, ωστόσο, αντέδρασε. «Το να στηρίζεις νέους ανθρώπους που ζητούν καλύτερη εκπαίδευση δεν αποτελεί παραβίαση των αξιών της ΕΕ», δήλωσε η συμπρόεδρος της ELA, Καταρίνα Μάρτινς. Πρόσθεσε ότι η ECR, «τα μέλη της οποίας επιτίθενται τακτικά στις ίδιες αυτές αξίες, καταχράται μια ευρωπαϊκή διαδικασία προκειμένου να αποσπάσει την προσοχή από τις έρευνες σχετικά με παραβιάσεις των αξιών της ΕΕ από την άκρα και εξτρεμιστική δεξιά».

Στη Γαλλία, ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών (Les Républicains) και υποψήφιος για την προεδρία, Μπρουνό Ρεταγιό, δήλωσε την Πέμπτη στο BFM ότι, μετά τις ταραχές, «έχει τεθεί ζήτημα της απαγόρευσης της Ανυπότακτης Γαλλίας», υποστηρίζοντας ότι το κόμμα είναι «γοητευμένο από τη βία».

Εφόσον η πρόταση φτάσει στην ολομέλεια, για να εγκριθεί η έναρξη της διαδικασίας κατά της ELA θα χρειαστεί και η στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP). Το γραφείο του επικεφαλής του EPP, Μάνφρεντ Βέμπερ, αρνήθηκε να σχολιάσει, αναφέρει το Politico.

Πηγή: Politico