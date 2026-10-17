Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε ενώ τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται.

Τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άντρα και τον τραυματισμό ακόμα τριών, είχε ως αποτέλεσμα, η σύγκρουση, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ΙΧ αυτοκινήτου με όχημα τύπου βαν, επί του ΒΟΑΚ, στα Χανιά, στο ύψος του Πλατανιά.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, τους οποίους παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Ο άνδρας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο, είναι ελληνικής καταγωγής και δεν είχε τις αισθήσεις του. Επίσης, ακόμα δύο τραυματίες παρελήφθησαν από τους διασώστες προκειμένου να διακομισθούν στο νοσοκομείο Χανίων.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε ενώ τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου ερευνώνται.