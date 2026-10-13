Τον 22χρονο βρήκε ιδιώτης δύτης στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά Χανίων.

Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου κολυμβητή στα Χανιά, ο οποίος αγνοούταν από τη Δευτέρα (12/10).

Ο 22χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης (13/10) στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά χωρίς τις αισθήσεις του, από ιδιώτη δύτη. Στη συνέχεια, περισυνελλέγει από αλιευτικό σκάφος και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως μεταδίδει το zarpanews, o 22χρονος, ινδικής καταγωγής, ο οποίος εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής, είχε πάει στην παραλία του Τερσανά για μπάνιο μαζί με έναν φίλο του. Οι δύο τους πήδηξαν από την προβλήτα, όμως ο άτυχος άνδρας δεν βγήκε ποτέ από τη θάλασσα.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου θα ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.