Η κάψουλα «Freedom» με τους αστροναύτες, σύμφωνα με το πρόγραμμα θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό ωκεανό, κοντά στις ακτές της Καλιφόρνια την Πέμπτη στις 17:34 ώρα Ελλάδας.

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της Space X επιστρέφουν στη Γη μετά από σχεδόν 10 μήνες στο διάστημα.

Νωρίτερα σε live video από τη Nasa αποσυνδέθηκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Οι αστροναύτες Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot και ο κοσμοναύτης Andrey Fedyaev αποσυνδέθηκαν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 15:05 μ.μ ωρα Ελλάδας για να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής στη Γη.

Η κάψουλα της αποστολής, που φέρει το όνομα «Freedom» αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό, κοντά στις ακτές της Καλιφόρνια την Πέμπτη στις 17:34 ώρα Ελλάδας.

Το σκάφος «Freedom» θα πραγματοποιήσει την πυροδότηση για την έξοδο από την τροχιά γύρω στις 16:46 (ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα προσθαλασσωθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό. Στη συνέχεια, στις 19:15 (ώρα Ελλάδας) θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου της NASA και της SpaceX.

Οι Meir και Fedyaev είχαν ξαναβρεθεί σε κοινή αποστολή στο διάστημα στο παρελθόν ενώ το Crew-12 ήταν η πρώτη αποστολή για τους Hathaway και Adenot.

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Η τετραμελής ομάδα εκτοξεύτηκε προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX στις 13 Φεβρουαρίου. Με την άφιξή τους, το πλήρωμα του σταθμού συμπληρώθηκε στα επτά άτομα, που αποτελούν την κανονική του σύνθεση. Ο σταθμός λειτουργούσε με ελάχιστο προσωπικό τριών ατόμων από τις 15 Ιανουαρίου, οπότε η αποστολή Crew-11 της SpaceX επέστρεψε στη Γη νωρίτερα κατά έναν μήνα, λόγω ενός ιατρικού προβλήματος που αντιμετώπισε ένας από τους αστροναύτες της, ο Mike Fincke της NASA.

Επρόκειτο για την πρώτη ιατρική διακομιδή στην μακρά ιστορία του ISS. Ωστόσο, αξιωματούχοι της NASA τόνισαν τότε ότι δεν επρόκειτο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και ο Fincke χαίρει πλέον άκρας υγείας στη Γη. Ο Fincke αποσύρθηκε τον Αύγουστο, έχοντας συμπληρώσει συνολικά 549 ημέρες στο διάστημα, τον τέταρτο μεγαλύτερο χρόνο παραμονής που έχει καταγραφεί ποτέ για αστροναύτη της NASA.

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Με πληροφορίες της Space/NASA