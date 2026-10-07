Η εξομολόγηση του Δημήτρη Σκαρμούτσου για τον εθισμό, αλλά και τα παιδιά του.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, παραχωρώντας μία σύντομη αλλά εφ’ όλης ύλης συνέντευξη, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Ο γνωστός σεφ, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης αναφέρθηκε στην αρχή της καριέρας του, στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και στην οικογένειά του.

Με αφορμή, μάλιστα, τη συζήτηση για τα παιδιά του, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα τρυφερή εξομολόγηση, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Τα παιδιά μου είναι 25 και 11, αλλά και το 25 είναι σαν να είναι 11, δεν αλλάζει κάτι. Μιλάμε για αγόρια… Τα παιδιά μου μου έμαθαν αγάπη. Εκεί αρχίσουν και τελειώνουν όλα. Είμαι ένας άνθρωπος που πριν να κάνω παιδί δεν νομίζω ότι είχα αγαπήσει, ούτε είχα νιώσει ιδιαίτερη αγάπη στη ζωή μου. Έτσι τουλάχιστον το βλέπω εγώ. Με το που γεννήθηκε ο Δημήτρης και Αλέξανδρος, το αυθόρμητο αυτό συναίσθημα της αγάπης που έχεις γι’ αυτά τα πλάσματα που έχεις απέναντί σου, τα οποία δεν ζητάνε τίποτα, εμένα με άλλαξε σαν άνθρωπο».

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