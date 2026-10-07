Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η Κατερίνα Στανίση, όπου παραχώρησε μία σύντομη, αλλά εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική της ζωή, στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στη μάχη που δίνει η μητέρα της με την υγεία της.

«Η μητέρα μου είναι στο κρεβάτι εννιά χρόνια. Περάσαμε πολλά στάδια για να φτάσουμε… Τώρα που είμαστε πιο ήρεμοι είναι μέσα στο μυαλό μου συνέχεια», ανέφερε η ερμηνεύτρια μιλώντας για τη μητέρα της.

Η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η Κατερίνα Στανίση το περασμένο Σάββατο συμμετείχε στο αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε στον ΣΚΑΙ και στον μουσικό διαγωνισμό του «The Voice of Greece» προς τιμήν του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μιλώντας στην κάμερα της «Super Κατερίνα», η ερμηνεύτρια ανέφερε: «Έχω πολύ καλές αναμνήσεις γιατί είχαμε συνεργαστεί. Ο κόσμος περισσότερο συγκινήθηκε και αγρίεψε με τον τρόπο που έφυγε. Εγώ πήγα, άναψε ένα κεράκι… για την ψυχούλα του. Να τον αφήσουμε να αναπαυθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Κατερίνα Στανίση απάντησε στο ερώτημα αναφορικά με το αν θα ακύρωνε εμφάνισή της στην περίπτωση που ήταν προγραμματισμένη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είχε μία προγραμματισμένη συναυλία:

«Όλες οι δουλειές έχουν δυσκολίες. Εγώ έχασα τον πατέρα μου και τον αδερφό μου και τραγουδούσα. Διότι, αυτά είναι προγραμματισμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν μπορεί να ακυρώσεις έτσι μία δουλειά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyg01qgymjt?integrationId=40599y14juihe6ly}