«Εύχομαι από καρδιάς να είναι όλα ψεύτικα», δήλωσε ο Λάκης Γαβαλάς.

Την δική άποψη εξέφρασε ο Λάκης Γαβαλάς σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης και η ερμηνεύτρια λίγες ημέρες μετά από την μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ φαίνεται να έχουν έρθει σε ρήξη, με κάθε έναν να εκφράζει δημόσια τη δική του οπτική.

Ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» σχολίασε τις δηλώσεις των δύο καλλιτεχνών, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Οι δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι!»

«Όσον αφορά τέτοιες διαφορές, απ’ ό,τι άκουσα είναι ότι δεν υφίστανται και ότι έχει πληρωθεί ο συνθέτης. Να πω στο Νίκο πολλά ‘μπράβο’ για μερικά από τα τραγούδια που έχει γράψει...», σημείωσε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς, ενώ απέφυγε να εστιάσει σε ό,τι αφορά τυχόν οικονομικές τους διαφορές:

«Βλέπεις ότι αποφεύγω να πω για τα οικονομικά, γιατί κάποιοι λένε ότι τα φτιάξανε, τα είδανε και τα λοιπά. Και επειδή κι εγώ δυστυχώς στη ζωή μου από άτομα που περίμενα ότι θα με ανταμείψουν και δεν θα με ξεγελάσουν, μου έτυχε, γι’ αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος. Θα ήταν ωραίο να μη διαλυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ εύχομαι από την καρδιά μου να είναι όλα ψεύτικα ή να είναι όλα περιστασιακά και να βρεθεί η καλύτερη λύση και για τους δύο».

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Κάνοντας μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε σε μία από τις συναντήσεις του με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βισσή:

«Κάποια μέρα ήμασταν μαζί σε ένα τραπέζι με τον Νίκο και με την Άννα και λέω στον Νίκο ‘εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι Πάλι έχω παραισθήσεις που δεν είσαι εδώ’ και μου λέει ο Νίκος ‘Αυτό δεν είναι δικό μου’. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που… δεν θα πει το ‘Σε περίπτωση που’, θα πει το ‘Πάλι έχω παραισθήσεις’…. Νομίζω ότι δεν θα αποχωριστούν και δεν πρέπει να αποχωριστούν. Νομίζω ότι είναι μια χαρά μαζί. Όλα αυτά τώρα γίνονται για εμπορικούς σκοπούς, για τα κανάλια, για το εκείνο και το άλλο».

Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στην «κόντρα» που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ειλικρινά εύχομαι τα καλύτερα και για τους δύο και για τους γύρω, για τους μουσικούς, για τις παραγωγές, για τις καινούργιες επιθυμίες, τις καινούργιες φιλίες της. Εγώ κλείνω τα μάτια και ακούω κάποια τραγούδια που μοναδικά τα έχει πει η Άννα Βίσση και μοναδικά τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Αυτό τώρα αν το μεταφράσουμε σε χρήματα, ανήκουν και στους δύο. Αυτό μπορώ να πω».

Η φιλία του με την Άννα Βίσση

Τέλος, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στη φιλία του με την Άννα Βίσση και στην κρίση που έχει περάσει η σχέση τους αποκαλύπτοντας: «Μου έστειλε το τελεσίδικο μήνυμα. Το έχουμε πει αυτό. Τελείωσε. Και τώρα το καταλαβαίνω. Μια χαρά όλα. Όταν έχεις σπόνσορα μια σκούπα που θέλει να σκουπίσει και είναι ‘ρουφηχτική’ σκούπα κιόλας, πρέπει να ρουφήξει και να πετάξει στον κάδο κάποια άτομα, είναι λογικό. Δηλαδή μου ‘χει συμβεί στη ζωή μου, όχι εγώ να το κάνω σε κάποιον, από άλλους…».

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