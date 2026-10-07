Η αλλαγή στα μαλλιά της για το νέο της ρόλο, ο χωρισμός και τα αρνητικά σχόλια.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε η Κλέλια Ανδριολάτου, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική της ζωή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τυχόν αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται στα social media.

Παράλληλα, η ομάδα του «Πρωινού» αναφέρθηκε εν συντομία και στον πρόσφατο χωρισμό της Κλέλιας Αδριολάτου από τον Μπάμπη Τσαούσογλου.

Η ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική της ζωή, εξηγώντας ότι η αλλαγή στα μαλλιά της προέκυψε για τις ανάγκες του νέου της ρόλου σε σειρά, τα γυρίσματα της οποίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας ότι παρακολουθεί πιστά τις προπονήσεις της με σκοπό να παραμένει υγιής και σε καλή φυσική κατάσταση.

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Κλέλια Ανδριολάτου: Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στα social media

Σε ό,τι αφορά τα social media και τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεται, η Κλέλια Ανδριολάτου, ανέφερε πως δεν επηρεάζεται από αυτά, υποστηρίζοντας πως ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του:

«Δεν με επηρεάζουν. Υπάρχει ελευθερία λόγου. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν θα δώσω σημασία, καθόλου… Φαντάζομαι όπως έχουμε social media βιώνω και εγώ τα ίδια πράγματα, δεν διαφέρω… Νιώθω ότι είμαι ένας άνθρωπος όπως είναι όλοι, δεν νιώθω κάτι ξεχωριστό», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

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