Μία σκηνή από τη σειρά «Μια Γυναίκα» ήταν αρκετή για να συγκινήσει την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Μία έντονη συναισθηματική στιγμή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day», με τη Σραματίνα Τσιμτσιλή να εκφράζει ανοιχτά τη συγκίνησή της.

Αφορμή στάθηκε μία σκηνή από τη νέα σειρά του Alpha, «Μια γυναίκα», η οποία κάνει πρεμιέρα απόψε, στις 22:00.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή υποδέχθηκε στο πλατό τη Δανάη Παππά, την ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στη νέα παραγωγή του Alpha, και μαζί παρακολούθησαν ένα σύντομο απόσπασμα από τα όσα επρόκειτο να παρακολουθήσουμε στη σειρά.

Μόλις ολοκληρώθηκε το απόσπασμα, οι δύο γυναίκες κοιτάχτηκαν με αμηχανία, με την Σταματίνα Τσιμισιλή να εκφράζεται ανοιχτά τη συγκίνησή της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Εγώ συγκινήθηκα… Γιατί θεωρώ τόσο άδικο, παιδιά σε αυτή την ηλικία, και συμβαίνει και στην πραγματική ζωή, όχι μόνο στη σειρά, να χάνουν τον μπαμπά τους τόσο μικρά και να πρέπει να το διαχειριστούν… Αυτό δηλαδή… και έτσι όπως αποτυπώθηκε από τη μουσική και αυτή την πράξη τους να βάλουν τις φωτογραφίες… Δεν ξέρω, με άγγιξε πάρα πολύ…».

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Δανάη Παππά, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στην επαγγελματική ζωή της ηθοποιού, αλλά και στην πρεμιέρα της σειράς «Μια Γυναίκα».