Ο Ηλίας Ψινάκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Ηλίας Ψινάκης στην εκπομπή «Rainbow Mermaids», όπου μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή, τις συνεργασίες του και τη σχέση του με την οικογένειά του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη συνεργασία του με τον Σάκη Ρουβά.

Ηλίας Ψινάκης: Η γνωριμία με τον Σάκη Ρουβά και οι σχέσεις που διατηρούν πλέον

Αρχικά, ο Ηλίας Ψινάκης αναφέρθηκε στην εποχή που γνώρισε το Σάκη Ρουβά σε ένα μαγαζί στην Κέρκυρα, όταν ο ερμηνευτής ήταν μόλις 17 χρονών.

Όπως ανέφερε, η παρουσία του στη σκηνή είχε εντηυπωσιάσει τόσο τον ίδιο, όσο και την υπόλοιπη παρέα που τον παρακολουθούσε.

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Ψινάκης παραδέχθηκε πως ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε στη Ραφήνα ύστερα από δική του παρότρυνση.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Ηλίας Ψινάκης, αναφέρθηκε στην περίοδο κατά την οποία ο Σάκης Ρουβάς αποφάσισε να λήξει τη συνεργασία τους, τονίζοντας ότι τότε είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ξεκινήσει την καριέρα του στην Αμερική.

«Ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο… Είπε ότι δεν θα συνεργαζόμαστε. Του λέω ‘βρε Σάκη μου, είμαστε δίδυμο Ρουβάς – Ψινάκης’. Δεν ξέρανε το πρόσωπό μου εμένα. Ξέρανε ότι υπάρχει ένας Ψινάκης… αλλά δεν ξέρανε την μούρη μου, ποιος είμαι… Όταν ο Σάκης είπε ότι σταματάμε, είχαμε ετοιμάσει τα πάντα με τη φίλη μου να πάει στην Αμερική να γίνει σταρ… Ήταν όλα στρωμένα, νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί. Ήταν όλα στρωμένα, εγώ νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί και του λέω ‘τι θες και με απολύεις, να φαίνεται ότι εσύ πετυχαίνεις εκεί και να βγω εγώ ρόμπα; Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ’. Μου λέει ‘γιατί ποιον θα αναλάβεις, τη Βανδή ή τον Τσαλίκη;’. Του είπα ‘δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ’. Για εμένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό», ανέφερε αρχικά ο Ηλίας Ψινάκης.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη σχέση που διατηρούν πλέον ,ο Ηλίας Ψινάκης τόνισε ότι πλέον δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους, ενώ παράλληλα παραδέχθηκε ότι δεν θα επιχειρούσε μία συνεργασία εκ νέου:

«Όχι δεν μιλάω με τον Σάκη, γιατί αυτός δεν μιλάει, δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από μένα, αυτός... Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά… Μετά από όλα αυτά, το να μιλάμε να πούμε τι;».

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Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Με τον Σάκη δεν θα ξανασυνεργαζόμουν. Όχι όμως όπως ακούγεται… Γιατί με τον Σάκη ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, κουνήσαμε την Ελλάδα. Όταν συνεργάζομαι με έναν καλλιτέχνη δεν κάνουμε συζήτηση, είναι εντολές… Ο Σάκης μου είχε τυφλή εμπιστοσύνη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlyeo1z9j80x?integrationId=40599y14juihe6ly}