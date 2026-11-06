Με νέα διάταξη διευρύνει τους δικαιούχους μηνιαίας χορηγίας, ανοίγοντας τον δρόμο για επιπλέον παροχές σε όσους έχουν διατελέσει σε θέσεις αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Διευρύνονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση μηνιαίας παροχής σε αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς το νέο άρθρο προβλέπει ότι δικαίωμα αποκτούν και όσοι έχουν διατελέσει νομάρχες, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα όρια υπηρεσίας και ηλικίας.

Με νέα διάταξη διευρύνει τους δικαιούχους μηνιαίας χορηγίας, ανοίγοντας τον δρόμο για επιπλέον παροχές σε όσους έχουν διατελέσει σε θέσεις αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, δικαίωμα στη μηνιαία χορηγία αποκτούν όσοι έχουν συμπληρώσει συνολικά 20 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας ως αιρετοί νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινότητας ή ως μέλη νομαρχιακών, δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. Από αυτά, θα πρέπει να έχουν διανύσει τουλάχιστον μία πλήρη τετραετία ως νομάρχες, δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας και να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Το ποσό της χορηγίας θα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του νόμου 4387/2016. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που βρίσκονται ήδη σε εκκρεμότητα, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ξεκινούν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας ρύθμισης. Όσοι είχαν λάβει απορριπτική απόφαση θα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση, με τα οικονομικά αποτελέσματα να αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της.

Πρόβλεψη και για αιρετούς περιφερειάρχες

Ανάλογη δυνατότητα προβλέπεται και για τους αιρετούς περιφερειάρχες. Ο χρόνος ασφάλισής τους ως περιφερειαρχών θα μπορεί, κατόπιν αίτησης, να συνυπολογίζεται για τη χορήγηση της παροχής, εφόσον έχουν επίσης πραγματική υπηρεσία ως αιρετοί νομάρχες, δήμαρχοι ή πρόεδροι κοινότητας. Ο συγκεκριμένος χρόνος, ωστόσο, δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεμελίωση άλλου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Παράλληλα, διευκρινίζεται το καθεστώς συνταξιοδότησης για αιρετούς που είχαν παράλληλη ασφαλισμένη υπηρεσία στο πρώην Δημόσιο. Για όσους είχαν συνταξιοδοτηθεί από το πρώην Δημόσιο έως τις 12 Μαΐου 2016, θα μπορεί να καταβληθεί σύνταξη με βάση τον χρόνο ασφάλισης που είχαν ως αιρετοί, ακόμη και αν αυτός συμπίπτει χρονικά με άλλη συντάξιμη υπηρεσία στο Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος αναγνωρίζεται και για τις δύο ιδιότητες και έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

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Για όσους συνταξιοδοτούνται από το πρώην Δημόσιο με βάση τον νόμο 4387/2016 και είχαν ασφαλιστεί με δύο ιδιότητες, εκ των οποίων η μία ήταν αιρετού πρώτου ή δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προβλέπονται δύο δυνατότητες. Η πρώτη είναι η καταβολή μίας ανταποδοτικής σύνταξης, με βάση το άθροισμα των συντάξιμων αποδοχών και από τις δύο ιδιότητες για τον χρόνο από το 2002 και μετά. Η δεύτερη είναι η καταβολή δύο ανταποδοτικών συντάξεων, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης σε μία από τις δύο ιδιότητες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 επαρκεί για τη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τις παραπάνω περιπτώσεις θα ξεκινούν από τις 20 Απριλίου 2022. Αν η σχετική αίτηση υποβληθεί μεταγενέστερα, θα ξεκινούν από την ημερομηνία υποβολής της. Αιτήσεις που είχαν απορριφθεί θα επανεξετάζονται, με τα οικονομικά αποτελέσματα να ανατρέχουν στην αρχική ημερομηνία αίτησης, αλλά όχι πριν από τις 20 Απριλίου 2022.