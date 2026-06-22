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Διαβήματα των βουλευτών στο Μαξίμου.

Για νόθευση ανταγωνισμού διαμαρτύρονται «γαλάζιοι» βουλευτές και πολιτευτές μετά την απόφαση της Πειραιώς να μπορούν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια και δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία.

Δεν είναι μόνο ότι ότι βουλευτές, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα πολύ έμπιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη, διαμαρτύρονται στο Μαξίμου.

Είναι και ότι συντονίζονται προκειμένου να καταθέσουν τροπολογία για αυμβίβαστο δημάρχων και αντιπεριφερειαρχών με τη θέση στο ψηφοδέλτιο.

Το θέμα εξελίσσεται σε σοβαρό και η στήλη θα επανέλθει...

Τ.Τε.