Ξετρελαμένος ο Νίκος Χατζηνικολάου με το νέο μέλος της οικογένειάς του. Η ζημιά που έκανε ο Μπράντυ στο σπίτι.

Πριν από μερικές ημέρες ο Νίκος Χατζηνικολάου ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του φίλους ότι στην οικογένειά του προστέθηκε ένα νέο τετράποδο μέλος, με το κουτάβι που υιοθέτησε να κερδίζει την προσοχή του πολύ γρήγορα.

Ο δημοσιογράφος σε ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, δημοσίευσε μία φωτογραφία του μικρού σκύλου και μέσα από την ανάρτησή του έκανε τις απαραίτητες συστάσεις:

«Παιδιά ο Μπράντυ Χατζηνικολάου! Μπράντυ τα παιδιά!».

{https://www.instagram.com/p/Dd03fHnMl_0/?hl=el}

Σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση, μέσω της οποίας αποκάλυψε μία από τις ζημιές που έκανε ο Μπράντυ στο σπίτι.

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Ο τετράποδος φίλος του, φαίνεται πως δάγκωσε και χάλασε μία καρέκλα, με τον Νίκο Χατζηνικολάου να απαθανατίζει τις εκφράσεις του τη στιγμή που τον μαλώνει.

«Νόστιμη η καρέκλα Μπράντυ; Με γειά την καινούργια που θα πάρουμε… Στις επόμενες φωτογραφίες οι αντιδράσεις του όταν τον μάλωσα».

{https://www.instagram.com/p/DeMqUYYDKcM/?hl=el&img_index=4}

Ο Μπράντυ ωστόσο, φαίνεται πως απολαμβάνει το μαξιλάρι της καρέκλας την ίδια ώρα που κρατάει στα ποδαράκια του ένα παιχνίδι και κοιτά το αφεντικό του.