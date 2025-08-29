Τζένη Μπότση: Η ανάρτηση της ηθοποιού από την Ικαρία

Η Τζένη Μπότση έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν την αγάπη της προς το νησί της Ικαρίας.

Με μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός Τζένη Μπότση, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές ορισμένα στιγμιότυπα, από τις διακοπές τη στο νησί της Ικαρίας, που όπως έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν, του έχει μεγάλη αδυναμία.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της και τις ανέμελες στιγμές που πέρασε στο νησί, από πανηγύρια, ενώ δεν δίστασε να εξηγήσει για ακόμη μια φορά στους θαυμαστές της, τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζει το νησί για την ίδια.

Η ανάρτηση της Τζένη Μπότση από την Ικαρία

Η Τζένη Μπότση λοιπόν, επέλεξε να βρεθεί ξανά, ύστερα από μερικά χρόνια στην Ικαρία και συγκεκριμένα στο μεγάλο πανηγύρι της Λαγκάδας για τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ συντροφιά της είχε και την κόρη της.

Την δημοσίευσή της, θέλησε να τη συνοδεύσει με ένα μακροσκελές κείμενο, με υπαρκτή την αίσθηση του χιούμορ της, στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζει το συγκεκριμένο νησί.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Την αγάπη μου για την Ικαρία την ξέρετε…. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, βρίσκω στο νησί αυτό, το καταφύγιο μου. Οι μυρωδιές, οι γεύσεις, οι αγκαλιές, τα ξενύχτια, τα ξημερώματα …είναι αυτά που υπάρχουν μέσα μου το χειμώνα και πολλαπλασιάζονται κάθε καλοκαίρι.

Σε αυτόν τον μαγικό τόπο , που γεννήθηκε ο Διόνυσος, συμβαίνει κάτι μαγικό τον Δεκαπενταύγουστο.

Σε ένα χωριό που πια δεν κατοικείται, μπροστά στο εκκλησάκι της Παναγίας στήνεται ένα από τα μεγαλύτερα (πια) πανηγύρια .

Άνθρωποι όλων των ηλικιών μαζεύονται για να χορέψουν το κυκλωτικό χορό με τα χέρια περασμένα στους ώμους . Άγνωστοι μεταξύ μας γινόμαστε μια τεράστια παρέα και μας ενώνει ένα μυστικό: ήμουν κι εγώ στην Λαγκάδα.

Είναι το σημείο, το σημείο αναφοράς για πολλούς, το σημείο έναρξης της αντίστροφης μέτρησης για…. του χρόνου! Όμως ακόμα και σε αυτόν τον μαγικό τόπο αισθάνομαι ότι τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν απουσίαζαν τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Οι φίλοι της Ικάριας , τα μάτια των ανθρώπων που μεγαλώσαμε παρέα, που γελάμε και αναπολούμε τις τρελές μας , που αγαπιόμαστε χωρίς λόγο και που καμαρώνουμε τώρα τα παιδιά μας να παίζουν παρέα ….

Είχα να πάω από το 2018….

Το 19 ήμουν έγκυος, μετά ήρθε ο Covid, μετά ….δεν το τολμούσα με την Αλίκη μικρή …

Φέτος πήγα ! Φέτος πήγαΜΕ!!! Από νωρίς το πρωί. Από τη λειτουργία στο εκκλησάκι!

Της μίλησα ώρα πολύ για το πόσο σημαντικό είναι για την ψυχή μου αυτό το πανηγύρι. Για τις αναμνήσεις που έχω και για το πόσο θέλω να δημιουργήσουμε αλλες τόσες μαζί. Και μετά ….το έζησα μαζί της!!!

Χαθήκαμε στη μαγεία της ομίχλης

Μεταλάβαμε, Έφαγε ζουμί

Με τους φίλους της ζωγράφισαν και πούλησαν τις ζωγραφιές τους (τα βγάλαμε τα έξοδα )

Χορέψαμε δίπλα δίπλα και της φώναξα: Την ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή πολλά χρόνια

Εκείνη μου έδωσε ένα φιλί. Συγκινηθήκαμε

Φεύγοντας μου είπε : ήταν ωραίο αυτό το πανηγύρι . Θέλω να ξαναέρθω και του χρόνου 365 και σήμερα της είπα!

Δεν κατάλαβε…. θα καταλάβει όταν θα της γίνει ανάγκη , όπως έγινε και σε εμάς».

Η δημοσίευση της ηθοποιού:

{https://www.instagram.com/p/DN8anOaCDGi/?hl=el}