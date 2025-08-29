Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Τζένη Μπότση: Η ανάρτηση της ηθοποιού από την Ικαρία

Τζένη Μπότση: Η ανάρτηση της ηθοποιού από την Ικαρία Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram screenshot/ @jennybotsi
Η Τζένη Μπότση έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν την αγάπη της προς το νησί της Ικαρίας.

Με μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός Τζένη Μπότση, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές ορισμένα στιγμιότυπα, από τις διακοπές τη στο νησί της Ικαρίας, που όπως έχει παραδεχτεί και στο παρελθόν, του έχει μεγάλη αδυναμία.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 29 Αυγούστου, μοιράστηκε ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της και τις ανέμελες στιγμές που πέρασε στο νησί, από πανηγύρια, ενώ δεν δίστασε να εξηγήσει για ακόμη μια φορά στους θαυμαστές της, τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζει το νησί για την ίδια.

Η ανάρτηση της Τζένη Μπότση από την Ικαρία

Η Τζένη Μπότση λοιπόν, επέλεξε να βρεθεί ξανά, ύστερα από μερικά χρόνια στην Ικαρία και συγκεκριμένα στο μεγάλο πανηγύρι της Λαγκάδας για τον Δεκαπενταύγουστο, ενώ συντροφιά της είχε και την κόρη της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Life
Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Life
Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό

Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό

Life

Την δημοσίευσή της, θέλησε να τη συνοδεύσει με ένα μακροσκελές κείμενο, με υπαρκτή την αίσθηση του χιούμορ της, στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ξεχωρίζει το συγκεκριμένο νησί.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Την αγάπη μου για την Ικαρία την ξέρετε…. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, βρίσκω στο νησί αυτό, το καταφύγιο μου. Οι μυρωδιές, οι γεύσεις, οι αγκαλιές, τα ξενύχτια, τα ξημερώματα …είναι αυτά που υπάρχουν μέσα μου το χειμώνα και πολλαπλασιάζονται κάθε καλοκαίρι.
Σε αυτόν τον μαγικό τόπο , που γεννήθηκε ο Διόνυσος, συμβαίνει κάτι μαγικό τον Δεκαπενταύγουστο.
Σε ένα χωριό που πια δεν κατοικείται, μπροστά στο εκκλησάκι της Παναγίας στήνεται ένα από τα μεγαλύτερα (πια) πανηγύρια .
Άνθρωποι όλων των ηλικιών μαζεύονται για να χορέψουν το κυκλωτικό χορό με τα χέρια περασμένα στους ώμους . Άγνωστοι μεταξύ μας γινόμαστε μια τεράστια παρέα και μας ενώνει ένα μυστικό: ήμουν κι εγώ στην Λαγκάδα.

Είναι το σημείο, το σημείο αναφοράς για πολλούς, το σημείο έναρξης της αντίστροφης μέτρησης για…. του χρόνου! Όμως ακόμα και σε αυτόν τον μαγικό τόπο αισθάνομαι ότι τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν απουσίαζαν τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Οι φίλοι της Ικάριας , τα μάτια των ανθρώπων που μεγαλώσαμε παρέα, που γελάμε και αναπολούμε τις τρελές μας , που αγαπιόμαστε χωρίς λόγο και που καμαρώνουμε τώρα τα παιδιά μας να παίζουν παρέα ….
Είχα να πάω από το 2018….

Το 19 ήμουν έγκυος, μετά ήρθε ο Covid, μετά ….δεν το τολμούσα με την Αλίκη μικρή …

Φέτος πήγα ! Φέτος πήγαΜΕ!!! Από νωρίς το πρωί. Από τη λειτουργία στο εκκλησάκι!
Της μίλησα ώρα πολύ για το πόσο σημαντικό είναι για την ψυχή μου αυτό το πανηγύρι. Για τις αναμνήσεις που έχω και για το πόσο θέλω να δημιουργήσουμε αλλες τόσες μαζί. Και μετά ….το έζησα μαζί της!!!
Χαθήκαμε στη μαγεία της ομίχλης
Μεταλάβαμε, Έφαγε ζουμί
Με τους φίλους της ζωγράφισαν και πούλησαν τις ζωγραφιές τους (τα βγάλαμε τα έξοδα )
Χορέψαμε δίπλα δίπλα και της φώναξα: Την ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή πολλά χρόνια
Εκείνη μου έδωσε ένα φιλί. Συγκινηθήκαμε
Φεύγοντας μου είπε : ήταν ωραίο αυτό το πανηγύρι . Θέλω να ξαναέρθω και του χρόνου 365 και σήμερα της είπα!
Δεν κατάλαβε…. θα καταλάβει όταν θα της γίνει ανάγκη , όπως έγινε και σε εμάς».

Η δημοσίευση της ηθοποιού:

{https://www.instagram.com/p/DN8anOaCDGi/?hl=el}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Αθηνά Οικονομάκου: Στη Μήλο αγκαλιά με τον αγαπημένο της

Life
Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό

Σελένα Γκόμεζ: Η δημοσίευσή της από το bachelorette στο Μεξικό

Life
Κλέλια Ρένεση: «Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί…»

Κλέλια Ρένεση: «Είναι δύσκολο να μεγαλώνεις μόνη σου ένα παιδί…»

Life
Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε στα 93 του ηθοποιός από το «Baywatch» και «The Hangover»

Φλόιντ Λεβίν: Πέθανε στα 93 του ηθοποιός από το «Baywatch» και «The Hangover»

Life

NETWORK

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

healthstat.gr
Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

healthstat.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr