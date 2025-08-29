Κατερίνα Καραβάτου – Κρατερός Κατσούλης: Η on- air συνάντησή τους

Ο Κρατερός Κατσούλης με την Μαρία Ηλιάκη βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου.

Με αφορμή το νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα του Κρατερού Κατσούλη και της Μαρίας Ηλιάκη, οι δύο παρουσιαστές βρέθηκαν καλεσμένοι της Κατερίνας Καραβάτου και την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», του ΑΝΤ1, σε μια συνάντηση που θύμιζε τα παλιά.

Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο λοιπόν, σήμερα, Παρασκευή, 29 Αυγούστου, κάθισε στον καναπέ της εκπομπής και μίλησε με την παρουσιάστρια για όσα επρόκειτο να έρθουν, ενώ από τη συζήτηση δεν έλειπαν και οι «»εντάσεις» μεταξύ του πρώην ζευγαριού.

Η Κατερίνα Καραβάτου, προτού υποδεχτεί τους δύο καλεσμένους της, έκανε μια ξεχωριστή και άκρως χιουμοριστική εισαγωγή: «Αυτό που θα γίνει τώρα δεν το έχω ξανακάνει και δεν πίστευα ότι θα το έκανα κάποια στιγμή».

Καρτερός Κατσούλης – Μαρία Ηλιάκη στο «Καλοκαίρι Παρέα»

Καθώς υποδέχθηκε λοιπόν η Κατερίνα Καραβάτου τους δύο παρουσιαστές σχολίασε με χιούμορ: «Η τελευταία φορά που βρεθήκαμε ήταν στη Φωλιά των Κούκου, όταν παίρναμε συνέντευξη από τη Μαρία Ηλιάκη».

Αναφορικά με το νέο επαγγελματικό ξεκίνημα του ηθοποιού, ο ίδιος, μίλησε για την πρόταση που είχε από το κανάλι της ΕΡΤ, υπογραμμίζοντας, πως καθοριστικός λόγος για την απόφασή του να αναλάβει, ήταν τα ωράρια, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Δέχτηκα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την ΕΡΤ, είχα πει ότι δεν θα ξανακάνω πρωινό -και το είχα ρυθμίσει για να μην πω είπα-ξείπα- σε σημείο που θα εμποδίζει το ενδεχόμενο να ασχοληθώ με τη μυθοπλασία. Αν μια εκπομπή τελειώνει στις 9 και μπορώ να κάνω γύρισμα, τότε ευχαρίστως. Πιστεύω το άκουσαν στην ΕΡΤ. Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνουμε ένα ραντεβού για κάτι που είχαν στο μυαλό τους και να ‘μαστε».

Από την συζήτησή τους, ωστόσο δεν έλειψαν και τα μερικά δευτερόλεπτα μιας έντασης που σημειώθηκε μεταξύ του πρώην ζευγαριού. Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε για την οικογένειά της: «Με την Κατερίνα και στον Στέλιο είναι τέλεια, αισθάνομαι ότι έχω βρει τον πηρύνα μου. Μπορώ να σου μιλάω και να κλαίω. Περνάμε μια φάση έρωτα, θέλουμε να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε μαζί, μέχρι που συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει κι ένας μπαμπάς».

Το σχόλιο αυτό, στάθηκε η αφορμή για μια σύντομη λογομαχία μεταξύ του πρώην ζευγαριού, με την οικοδέσποινα να ισχυρίζεται: «Ζήλευε και ο Κρατερός, γιατί η Αέλια ήταν πάνω μου», με τον Καρτερό Κατσούλη να δηλώνει: «Η Αέλια ήταν πάντα πάνω μου».

«Δεν θα το συζητήσουμε τώρα», πρόσθεσε η παρουσιάστρια, με τον ηθοποιό να απαντά: « Σε λίγο θα βγάλεις φωτογραφία ότι σου μοιάζει ο Αρίωνας».

Στην πορεία, ωστόσο το πρώην ζευγάρι, αναφέρθηκε στην οικογένεια που είχαν δημιουργήσει μαζί, ενώ συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου δήλωσε: « Ήταν δύσκολο; Το περίμενα πώς και πώς, είχα μεγάλη αγωνία. Έχω υπάρξει παντρεμένη με τον άνθρωπο. Είμαι πολύ συγκινημένη».