Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η σειρά αποτελείται από 6 επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ο πολιτισμός ενώνει και αυτό αποδεικνύεται από την υψηλών προδιαγραφών παραγωγή της σειράς «Η Μεγάλη Χίμαιρα». Ένα τεράστιο επιτελείο ανθρώπων από διαφορετικές χώρες συνδέθηκαν για να φέρουν εις πέρας μια μεγάλη πρόκληση.

Με γυρίσματα στην Ελλάδα και την Ιταλία, η «Μεγάλη Χίμαιρα» που θα προβληθεί τη νέα σεζόν από την ΕΡΤ, έχει αποτυπώσει την ατμόσφαιρα της εποχής του 1930 μέσα από ξεχωριστές τοποθεσίες που περιλαμβάνουν κάστρα, βίλες και μπαρόκ ναούς, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από τον ελληνικό και τον διεθνή Τύπο.

Για την εκτέλεση της παραγωγής χρειάστηκαν 100 άτομα συνεργείο για όλα τα set, 3.000 κοστούμια εποχής και 1.000 βοηθητικοί ηθοποιοί. Μόνο στην Τεργέστη χρησιμοποιήθηκαν 4 αυθεντικές άμαξες, 10 αυτοκίνητα εποχής και 3 βάρκες εποχής.