Lady Gaga: Μάθαμε πότε κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι για τo «Wednesday»

Το νέο τραγούδι της Lady Gaga έχει τίτλο «The Dead Dance».

Η Lady Gaga ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του επερχόμενου νέου single της «The Dead Dance», κατά τη διάρκεια ενός special event για τη σειρά Wendesday του Netflix.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Lady Gaga έχει αναλάβει τον ρόλο της Rosaline Rotwood, μιας μυστηριώδους πρώην δασκάλας του Nevermore, στη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς. Συγκεκριμένα, η ποπ σταρ θα εμφανιστεί στα επερχόμενα τέσσερα επεισόδια του δεύτερου μέρους της δεύτερης σεζόν που θα κάνουν πρεμιέρα στις 3 Σεπτεμβρίου.

Τον περασμένο μήνα, υπήρξαν έγκυρες πληροφορίες ότι η Gaga είχε γράψει νέα μουσική για τη δημοφιλή σειρά του Netflix. Τώρα, όπως μόλις επιβεβαίωσε και η ίδια, στις 3 Σεπτεμβρίου – την ίδια μέρα που κυκλοφορεί το δεύτερο μέρος της σειράς – οι θαυμαστές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν το νέο κομμάτι, το οποίο φέρεται να έγραψε μαζί με τους συνεργάτες της στο Mayhem, Andrew Watt και Cirkut, ειδικά για το Wednesday.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο Wednesday Graveyard Gala του Spotify και του Netflix στη Νέα Υόρκη χθες Πέμπτη (28 Αυγούστου), η Gaga είπαν στους θαυμαστές: «Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας στη δεύτερη σεζόν του Wednesday, ακόμα κι αν ήμουν μόνο ένα μικρό κομμάτι της σειράς.

Λατρεύω να δουλεύω με τον Τιμ Μπάρτον και την Τζένα και όλους εδώ, είναι τόσο απίστευτο. Ευχαριστώ», είπε στο πλήθος και συνέχισε κάνοντας τη μεγάλη ανακοίνωση: «Είμαι εδώ επίσης για να επιβεβαιώσω ότι το τραγούδι μου "The Dead Dance" έρχεται!».

Η Gaga αποκάλυψε ακόμα ότι «η έμπνευση για το "The Dead Dance" ήταν ένας χωρισμός, και αφορούσε όλο αυτό που νιώθουμε μερικές φορές όταν τελειώνει μια σχέση· πώς το τέλος μιας σχέσης μπορεί να σκοτώσει την ικανότητά μας να ελπίζουμε για τον έρωτα. Έχει αυτό το πολύ ωραίο, φανκ ρυθμό από κάτω. Και έτσι δεν αφορά μόνο τη σχέση. Αφορά το να διασκεδάζεις με τους φίλους σου όταν έχεις περάσει κάτι δύσκολο και εκπληκτικό. Ανυπομονώ να το ακούσουν οι άνθρωποι».

Παράλληλα, πληροφορίες του THR αναφέρουν ότι το νέο τραγούδι θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που έχει σκηνοθετήσει ο Τιμ Μπάρτον. Σύμφωνα με τη ίδια πηγή, το βίντεο φέρεται να γυρίστηκε στο Μεξικό, αν και δεν είναι άμεσα σαφές πότε συνέβη αυτό. Πάντως η Gaga βρισκόταν στο Μεξικό τον περασμένο Απρίλιο για δύο συναυλίες.

