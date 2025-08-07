Games
Lady Gaga: Κυκλοφορεί νέο τραγούδι για τo «Wednesday» - Πότε θα εμφανιστεί στη σειρά του Netflix

Lady Gaga: Κυκλοφορεί νέο τραγούδι για τo «Wednesday» - Πότε θα εμφανιστεί στη σειρά του Netflix Φωτογραφία: AP
Το νέο τραγούδι της Lady Gaga για το «Wednesday» έχει τίτλο «Death Dance» και μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρτον

Χιλιάδες φαν του Wednesday και της Lady Gaga είχαν ενθουσιαστεί με το γεγονός ότι η ποπ σταρ θα είχε ένα μυστηριώδη ρόλο - έκπληξη στη δεύτερη σεζόν της σειράς του Νetflix. Ωστόσο, όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρώτο μέρος του δεύτερου κύκλου, με απογοήτευση διαπιστώνουν ότι η Gaga δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα πρώτα -τέσσερα επεισόδια!

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή της σταρ είχε ανακοινωθεί και επίσημα στην εκδήλωση Netflix Tudum 2025 τον περασμένο Μάιο. Εκεί είχε αποκαλυφθεί ότι η Lady Gaga θα έπαιζε τον ρόλο της Rosaline Rotwood, μιας μυστηριώδους πρώην δασκάλας του Nevermore. Το Netflix έχει περιγράψει τον χαρακτήρα της ως «θρυλικό» και «αινιγματικό». Μάλιστα, θα συναντήσει την Wednesday σε μια κρίσιμη στιγμή της πλοκής, ωστόσο η έκταση της συμμετοχής της και ο ρόλος της στο κεντρικό μυστήριο παραμένουν άγνωστα.

Πότε θα εμφανιστεί η Lady Gaga στη 2η σεζόν του Wednesday;

Δυστυχώς, οι θαυμαστές θα πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα, καθώς σύμφωνα με το Netflix, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στο δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του Wednesday.

Σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειρά έχει χωριστεί σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι ήδη διαθέσιμο στο Netflix από τις 6 Αυγούστου 2025, ενώ το δεύτερο μέρος έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 3 Σεπτεμβρίου 2025.

{https://youtu.be/hbyzgqnhZHQ?si=PNiSKTWEErG8XHGU}

Η Lady Gaga θα κυκλοφορήσει τραγούδι για τη «Wednesday» και μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον

Η Lady Gaga πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι για τη δεύτερη σεζόν της σειράς Wednesday του Netflix, το οποίο θα συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον, όπως επιβεβαίωσε έγκυρη πηγή στο The Hollywood Reporter.

Η ίδια πηγή αποκάλυψε επίσης ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Μεξικό, αν και δεν είναι άμεσα σαφές πότε συνέβη αυτό. Πάντως η Gaga βρισκόταν στο Μεξικό τον περασμένο Απρίλιο για δύο συναυλίες.

Σύμφωνα με το Variety, το νέο τραγούδι της Gaga, το οποίο έχει τίτλο «Death Dance» και θα κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα.

