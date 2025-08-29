Games
«Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1- δείτε το τρέιλερ

«Don’t forget the lyrics» με την Έλλη Κοκκίνου έρχεται στον ΑΝΤ1- δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube screenshot/ ANT1 TV
Έρχεται η Έλλη Κοκκίνου στον ΑΝΤ1!

Με μια ανατρεπτική εμφάνιση αναμένεται να βρεθεί η καταξιωμένη τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου, στη μικρή οθόνη και στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια «αφήνει» το μικρόφωνο και αναλαμβάνει χρέη παρουσιάστριας, σε ένα νέο, καθηλωτικό, γεμάτο μουσική, παιχνίδι, με ένα δελεαστικό, χρηματικό έπαθλο που αγγίζει τα 15.000 ευρώ.

Το «Don’t forget the lyrics» λοιπόν, αναμένεται να δώσει το παρών στην νέα τηλεοπτική σεζόν, με τους παίκτες να πρέπει να θυμηθούν σωστά τους στίχους του εκάστοτε τραγουδιού και μάλιστα από μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Έτσι, ο σταθμός του ΑΝΤ1, έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της αναμενόμενης εκπομπής, ενώ από τα πρώτα στιγμιότυπα, φαίνεται η Έλλη Κοκκίνου να προετοιμάζεται στο πλατό, ενώ οι συνεργάτες της προσπαθούν να την μπερδέψουν. Πώς; Τραγουδώντας λάθος τους στίχους από τα δικά της τραγούδια.

Με χιούμορ και άκρως διασκεδαστικό τρόπο η ίδια, διορθώνει τα «λάθη» και δηλώνει στους τηλεθεατές:

«Ευτυχώς τους στίχους θα τους θυμάστε εσείς. Στο νέο μουσικό παιχνίδι του ANT1, δεν κερδίζει η φωνή. Κερδίζουν οι στίχοι! Και ο νικητής, φεύγει με 15.000 ευρώ».
Αναμένεται λοιπόν, οι τηλεθεατές, να γνωρίσουν μια νέα πλευρά της κομψής τραγουδίστριας, σε ρόλο παρουσιάστριας, σε ένα παιχνίδι γεμάτο γέλια, μουσική, στίχους και φυσικά, ρυθμό!

Δείτε το τρέιλερ της εκπομπής:

{https://www.youtube.com/watch?v=UZEdWuPXrCY}

