ΕΡΤ: «Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη- Δείτε το τρέιλερ

«Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, έρχεται το Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, είναι το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ, που υπόσχονται να καλημερίζουν τους τηλεθεατές, με ενέργεια, γέλιο και καλή διάθεση.

Το βράδυ της Πέμπτης λοιπόν, 28 Αυγούστου, ο ηθοποιός, δημοσίευσε το τρέιλερ της εκπομπής μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, όπου αναγράφεται η ώρα και η ημέρα της πρεμιέρας.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για την πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού της ΕΡΤ. Στο πλευρό του βρίσκεται η Μαρία Ηλιάκη και η εκπομπή θα φέρει τον τίτλο «Νωρίς- νωρίς».

Πότε κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη

Το νέο δίδυμο της ΕΡΤ λοιπόν, έρχεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:45 και θα προβάλλεται καθημερινά.

Ο ηθοποιός- παρουσιαστής, δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης, το τρέιλερ του νέου του project, συμπληρώνοντας στη λεζάντα: «Ερχόμαστε με χαρά και σας περιμένουμε!! Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 6.45!! Νωρίς νωρίς !! Με την @marakiiliaki και μια υπέροχη ομάδα από εμάς για εσάς ! @ertofficial»

Ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ μάλιστα, έχει προωθήσει την πρώτη επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με το νέο της πρόγραμμα και την εκπομπή «Νωρίς- νωρίς».

«Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1, για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία. «Νωρίς – Νωρίς» και το πρωινό ξύπνημα αποκτά άλλη χάρη!».