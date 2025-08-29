Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

ΕΡΤ: «Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη- Δείτε το τρέιλερ

ΕΡΤ: «Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη- Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Glomex Screenshot/ ERT
«Νωρίς- νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, έρχεται το Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη, είναι το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ, που υπόσχονται να καλημερίζουν τους τηλεθεατές, με ενέργεια, γέλιο και καλή διάθεση.

Το βράδυ της Πέμπτης λοιπόν, 28 Αυγούστου, ο ηθοποιός, δημοσίευσε το τρέιλερ της εκπομπής μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, όπου αναγράφεται η ώρα και η ημέρα της πρεμιέρας.

Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για την πολύ πρωινή ζώνη του σταθμού της ΕΡΤ. Στο πλευρό του βρίσκεται η Μαρία Ηλιάκη και η εκπομπή θα φέρει τον τίτλο «Νωρίς- νωρίς».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Επιστρέφουν Χασαπόπουλος - Βούλγαρη

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Επιστρέφουν Χασαπόπουλος - Βούλγαρη

Life
Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Life
«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

Life

Πότε κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη

Το νέο δίδυμο της ΕΡΤ λοιπόν, έρχεται τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:45 και θα προβάλλεται καθημερινά.

Ο ηθοποιός- παρουσιαστής, δημοσίευσε το βράδυ της Πέμπτης, το τρέιλερ του νέου του project, συμπληρώνοντας στη λεζάντα: «Ερχόμαστε με χαρά και σας περιμένουμε!! Πρεμιέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 6.45!! Νωρίς νωρίς !! Με την @marakiiliaki και μια υπέροχη ομάδα από εμάς για εσάς ! @ertofficial»

{https://www.instagram.com/p/DN55gs_iNKZ/}

Ο τηλεοπτικός σταθμός της ΕΡΤ μάλιστα, έχει προωθήσει την πρώτη επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με το νέο της πρόγραμμα και την εκπομπή «Νωρίς- νωρίς».

«Αν πιστεύετε ότι το πρωινό ξύπνημα είναι δύσκολο, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε! Από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 06:45 ακριβώς και μέχρι τις 09:00, το ψυχαγωγικό μαγκαζίνο «Νωρίς-Νωρίς» έρχεται τον Σεπτέμβριο στην ΕΡΤ1, για να βάλει τους τηλεθεατές σε ρυθμό… χαράς!

Με οικοδεσπότες τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη –ένα δυναμικό δίδυμο με χημεία, εμπειρία και αστείρευτο χιούμορ– η εκπομπή προσφέρει θετική ενέργεια, ευχάριστες ειδήσεις και πολλές καθημερινές στιγμές που μας κάνουν να χαμογελάμε.

Μέσα από τις ενότητες της εκπομπής, παρακολουθούμε τα πιο δημοφιλή viral trends και τα νέα από τον κόσμο των social media, ενώ γνωρίζουμε ανθρώπους που εμπνέουν με τις ιστορίες τους – όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά του πλανήτη. Θέματα όπως η υγεία, η διατροφή και ο αθλητισμός παρουσιάζονται με σύγχρονη ματιά και πρακτικές συμβουλές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητά μας.

Φυσικά, δεν λείπουν οι λαμπεροί καλεσμένοι από τον χώρο της τέχνης, της τηλεόρασης και του αθλητισμού, οι αυθόρμητες στιγμές, τα παιχνίδια και οι απρόσμενες εκπλήξεις, πάντα με πρωταγωνιστές τους ίδιους τους παρουσιαστές, που φροντίζουν να μας χαρίζουν καθημερινά μια εκπομπή γεμάτη ζωντάνια, χαρά και αληθινή επικοινωνία. «Νωρίς – Νωρίς» και το πρωινό ξύπνημα αποκτά άλλη χάρη!».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Λίπος στο συκώτι: Τα «σιωπηλά» σημάδια στις γυναίκες – Ο ρόλος της εμμηνόπαυσης

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» έρχεται στην ΕΡΤ: Η μεγαλύτερη τηλεοπτική συμπαραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα

Life
Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Νέο τηλεοπτικό δίδυμο έρχεται στο ΣΚΑΙ: «Weekend Live»- Η απάντηση της Ναταλίας Γερμανού

Life
«Καλύτερα δε γίνεται!»: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει για 8η χρονιά

«Καλύτερα δε γίνεται!»: Η Ναταλία Γερμανού επιστρέφει για 8η χρονιά

Life
ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

Life

NETWORK

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

Οι 6 τροφές που είναι φυσικά πλούσιες σε κρεατίνη

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

FDA: Ενέκρινε εμφύτευμα ματιών – Η πρώτη θεραπεία για ασθενείς με σπάνια τύφλωση

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στις ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

healthstat.gr
Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

Καρκίνος παχέος εντέρου: Πόσο μπρόκολο να τρώτε την ημέρα για μέγιστη προστασία

healthstat.gr