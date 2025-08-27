Games
«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ

«Deal»: Πρεμιέρα με το Γιώργο Θαναηλάκη στον Alpha- Δείτε το τρέιλερ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ Alpha TV
Το «Deal» επιστρέφει στον Alpha, από Σεπτέμβρη.

Για ακόμη μια χρονιά το πολυσυζητημένο παιχνίδι του Alpha, «Deal», επιστρέφει με μια συναρπαστική πρεμιέρα, γεμάτη ανατροπές, νέους παίχτες και το κυνήγι των 70.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης, θα βρίσκεται και πάλι πιστός, στο πόστο του, στην παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού, διατηρώντας τον παλμό ζωντανό. Ο τραπεζίτης «κλείνει» συμφωνίες, αρνείται ή δέχεται αντιπροσφορές και όλα «παίζονται».

Πρεμιέρα στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου στις 17:45.

Η επίσημη ανακοίνωση του Alpha για το «Deal»

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το «Deal» επιστρέφει πιο ανατρεπτικό από ποτέ, με νέους παίχτες και έντονες συγκινήσεις. Ο Alpha λοιπόν, ανανέωσε το ραντεβού του και επίσημα με τον Γιώργο Θαναηλάκη και το κυνήγι των 70.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση του Alpha:

«Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι «Deal» επιστρέφει με νέα επεισόδια μετά από μια άκρως επιτυχημένη σεζόν.

Ο Γιώργος Θαναηλάκης καθημερινά υποδέχεται παίκτες και κοινό σ’ ένα πλατό γεμάτο ενέργεια και χρήματα!

Νέοι παίκτες, νέες προκλήσεις, περισσότερη αγωνία, ανατροπές και μεγάλες συγκινήσεις είναι τα συστατικά που κάνουν το Deal άχαστο παιχνίδι!

Οι 22 παίκτες που έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν 70.000€ κάνοντας το καλύτερο Deal με τον τραπεζίτη!

Το «Deal» επιστρέφει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 17:45, ανανεωμένο, γεμάτο εκπλήξεις και μεγάλα έπαθλα που θα κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό!»

Το επίσημο τρέιλερ του σταθμού:

{https://www.youtube.com/watch?v=5gdBMUxbUrE}

