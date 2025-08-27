Games
Exathlon: Οι 20 παίχτες του νέου αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ

Exathlon: Οι 20 παίχτες του νέου αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ Φωτογραφία: Φωτογραφία: Youtube Screenshot/ SKAI.gr
Το αθλητικό παιχνίδι Exathlon, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 21:00 στο ΣΚΑΙ.

Η πρεμιέρα για το Exathlon, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21:00, στον τηλεοτπικό σταθμό του ΣΚΑΙ, με του είκοσι αθλητές έχουν ήδη φτάσει στον Άγιο Δομίνικο. Ο Γιώργος Καράβας, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αθλητικού event, με του παίχτες, να διεκδικούν στον στίβο «μάχης», το τίτλο του «καλύτερου αθλητή της Ελλάδας».

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα το τρέιλερ του παιχνιδιού, ενώ οι αθλητές και οι αθλήτριες που παίρνουν μέρος, έχουν ήδη αποδείξει στο παρελθόν, πως διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να αναμετρηθούν μεταξύ τους στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της σεζόν.

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίχτες

Γιάννης Κέλι Αλκέο

Ηλικία: 32

Ιδιότητα: Γυμναστής

Ο αθλητής, ξεχώρισε για τον δυναμισμό και την ταχύτητά του μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor τη σεζόν 2024-25, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική δυάδα. Είναι γυμναστής και έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη του για τον αθλητισμό και την γυμναστική.

qeli mesa cbccf

Γιώργος Γκιουλέκας

Ηλικία: 30 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Έγινε γνωστός, μέσα από τη συμμετοχή στο Survivor της σεζόν 2023-24, όπου απέδειξε στο τηλεοπτικό κοινό την επιμονή του και την ικανότητά του στο στίβο μάχης. Έρχεται στο Exathlon, για να αποδείξει, ακόμη μια φορά τις ικανότητές του, ενώ ξεχωρίζει για το χιούμορ του.

gioulekas mesa 836c0

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Ηλικία: 38 ετών

Ιδιότητα: Παρουσιαστής

Με καταγωγή από τη Λευκωσία, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, έρχεται για να αποδείξει ακόμη μια φορά τις ικανότητές του στο στίβο «μάχης». Στο Survivor του 2017, είχε τερματίσει δεύτερος, ενώ χρόνια αργότερα, το 2023, συμμετείχε και στο Survivor All Star, φτάνοντας μέχρι την τελική τετράδα. Σπούδασε Τ.Ε.Φ.Α.Α και από την πρώτη στιγμή, είχε καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

priamos mesa bbf1a

Τάκης Καραγκούνιας

Ηλικία: 52 ετών

Ιδιότητα: Προπονητής Πυγμαχίας

Πρόκειται για έναν έντονο χαρακτήρα με σπουδαίες επιδόσεις στο στίβο «μάχης», κάτι το οποίο έχει αποδείξει και στο παρελθόν με τη συμμετοχή του στο Survivor τη σεζόν 2021-22 καθώς και στο Survivor All Star. Ο ίδιος, απολαμβάνει τις προκλήσεις, ενώ είναι ιδιαίτερα σκληραγωγημένος.

karagounias mesa 7e43d

Γιώργος Κόρομι

Ηλικία: 38 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor του 2020-21 αλλά και στο Survivor All Star. Έχει ξεχωρίσει για την γρηγοράδα, την αποδοτικότητά του και τον ήπιο- αλλά δυναμικό χαρακτήρα του.

koromi mesa 62451

Φάνης Μπολέτσης

Ηλικία: 29 ετών

Ιδιότητα: Business Development Manager

Στο Survivor τη σεζόν 2023-24, κατάφερε να τερματίσει δεύτερος και να «κερδίσει» το ψευδώνυμο «ο γιος του ανέμου», καθώς ξεχώρισε για την γρηγοράδα του και την ταχύτητά του στο στίβο «μάχης».

mpoletshs mesa c76af

Ντάνιελ Νούρκα

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Ηθοποιός

Πρόκειται για τον μεγάλο νικητή του Survivor για τη σεζόν 2023-24, ενώ ξεχώρισε για την ταχύτητά, την επιμονή του και την απόλυτη συγκέντρωσή του στο στόχο.

nourka mesa dfcf6

Γιώργος Πιλίδης

Ηλικία: 25 ετών

Ιδιότητα: Αθλητής MMA

Ο Γιώργος Πιλίδης, έχει τον αθλητισμό στο αίμα του, καθώς από νεαρή ηλικία βρίσκεται στο χώρο. Στο Survivor, βρέθηκε την τηλεοπτική σεζόν 2021-22, όπου και ένα ζήτημα υγείας τον έβγαλε εκτός. Κατάφερε ωστόσο να επανέλθει Survivor All Star.

pilidis mesa ef2b6

Άρης Σοϊλέδης

Ηλικία: 34 ετών

Ιδιότητα: Πρώην ποδοσφαιριστής Ά Εθνικής

Ξεχώρισε για την ταχύτητά του, την ευελιξία του και την ευστοχία του, στο στίβο μάχης από το Survivor του 2022, όπου και κατάφερε να τερματίσει δεύτερος. Στο παρελθόν, έχει βρεθεί στα γήπεδα με αποτέλεσμα να έχει μια άριστη σχέση με τον αθλητισμό.

soelidi mesa 80ddc

Στάθης Σχίζας

Ηλικία: 33 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Στέφθηκε νικητής του Survivor 2022, με τη συμμετοχή του ωστόσο στο Survivor All Star να ολοκληρώνεται νωρίς. Ασχολείται σταθερά με τον αθλητισμό, ενώ μεγαλώνοντας είχε βρεθεί και σε ποδοσφαιρικές ομάδες της Β’ Εθνικής.

sxizas mesa ec522

Στεφανία Γκλάρα

Ηλικία: 24 ετών

Ιδιότητα: Προπονήτρια πολεμικών τεχνών

Έχει αποδείξει πως είναι μαχήτρια και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με κανέναν από τους αντιπάλους της. κατέληξε να κερδίζει την 3η θέση στο Survivor του 2024-25, ενώ αγαπά τις πολεμικές τέχνες και τη γυμναστική.

glara mesa 11e9e

Μαίη Εμμανουηλίδου

Ηλικία: 27 ετών

Ιδιότητα: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κωπηλασίας

Με τη συμμετοχή της στο Survivor τη σεζόν 2021-22, κατάφερε να φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς, ενώ από την πορεία της στο παιχνίδι, απέδειξε πως αντέχει τις δυσκολίες, είναι δυναμική, γρήγορη και συγκεντρωμένη στο στόχο της.

emmanouilidou mesa d9d6a

Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Personal Coach

Βρέθηκε στο Survivor τη σεζόν 2020-21 και επέστρεψε στο Survivor All Star. Από νεαρή ηλικία ασχολείται με τον αθλητισμό και αγαπά τη γυμναστική, ωστόσο ένας τραυματισμός τις στοίχησε την πορεία της στο χώρο. Παραμένει ωστόσο δυναμική και γρήγορη.

kalyva mesa a388c

Δώρα Νικολή

Ηλικία: 48 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια αγγλικών/οδηγός
Στο πρόσφατο παρελθόν με τη συμμετοχή της στο Survivor του 2023-24, απέδειξε πως είναι εύκολη αντίπαλος, καθώς κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση.

nikoli 6a34c

Βίκυ Πετεινάρη

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο

Στο Survivor τη σεζόν 2024-25, απέδειξε τις ικανότητές της και στον αθλητισμό ενώ αναμετρήθηκε αξιοπρεπώς τόσο με γυναίκες όσο και με άντρες. Είναι ιδιαίτερα πεισματάρα και ξέρει να διεκδικεί αυτό που θέλει.

viky peteinari mesa 27fe5

Μαίρη Πετεινάρη

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο/ Αθλήτρια Βόλεϊ

Μπήκε στο Survivor τη σεζόν 2024-25, μαζί με την δίδυμη αδερφή της Βίκυ. Η Μαίρη, ξεχωρίζει για το ομαδικό πνεύμα που την χαρακτηρίζει και για τα δυνατά αντανακλαστικά της.

mairh peteinari mesa efe85

Εύη Σαλταφερίδου

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Fitness Coach

Έγινε γνωστή μέσα από τις συμμετοχές της στο το Survivor τη σεζόν 2017-18 και στο Survivor All Star, κερδίζοντας πολλαπλές νίκες. Είναι δυναμική και έχει αποδείξει στο παρελθόν πως αγαπά τις προκλήσεις.

saltaferidou mesa 5dffa

Ιωάννα Τζαβέλα

Ηλικία: 26 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Μπήκε στο Survivor τη σεζόν 2023-24, καταφέρνοντας να κερδίσει την προσοχή με τις επιδόσεις της. Στο παρελθόν, έχει κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στίβου μετ’ εμποδίων, κάνοντάς την μια ισχυρή αντίπαλο.

tzavela 30621

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Interior Designer

Έγινε γνωστή ως μια από τις πιο δυνατές παίχτριες του Survivor. Στη σεζόν 2021-22, τερμάτισε 5η ενώ επέστρεψε και στο Survivor All Star. Το 2023-24, επανήλθε στο στίβο μάχης, ωστόσο αποχώρησε νωρίς λόγω ενός τραυματισμού.

xreisahdh mesa 99dc3

