Exathlon: Οι 20 παίχτες του νέου αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΙ

Το αθλητικό παιχνίδι Exathlon, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 31 Αυγούστου, στις 21:00 στο ΣΚΑΙ.

Η πρεμιέρα για το Exathlon, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 31 Αυγούστου στις 21:00, στον τηλεοτπικό σταθμό του ΣΚΑΙ, με του είκοσι αθλητές έχουν ήδη φτάσει στον Άγιο Δομίνικο. Ο Γιώργος Καράβας, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αθλητικού event, με του παίχτες, να διεκδικούν στον στίβο «μάχης», το τίτλο του «καλύτερου αθλητή της Ελλάδας».

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός, έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα το τρέιλερ του παιχνιδιού, ενώ οι αθλητές και οι αθλήτριες που παίρνουν μέρος, έχουν ήδη αποδείξει στο παρελθόν, πως διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να αναμετρηθούν μεταξύ τους στο πιο συναρπαστικό παιχνίδι της σεζόν.

Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίχτες

Γιάννης Κέλι Αλκέο

Ηλικία: 32

Ιδιότητα: Γυμναστής

Ο αθλητής, ξεχώρισε για τον δυναμισμό και την ταχύτητά του μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor τη σεζόν 2024-25, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι την τελική δυάδα. Είναι γυμναστής και έχει αποδείξει στο παρελθόν την αγάπη του για τον αθλητισμό και την γυμναστική.

Γιώργος Γκιουλέκας

Ηλικία: 30 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Έγινε γνωστός, μέσα από τη συμμετοχή στο Survivor της σεζόν 2023-24, όπου απέδειξε στο τηλεοπτικό κοινό την επιμονή του και την ικανότητά του στο στίβο μάχης. Έρχεται στο Exathlon, για να αποδείξει, ακόμη μια φορά τις ικανότητές του, ενώ ξεχωρίζει για το χιούμορ του.

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης

Ηλικία: 38 ετών

Ιδιότητα: Παρουσιαστής

Με καταγωγή από τη Λευκωσία, ο Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης, έρχεται για να αποδείξει ακόμη μια φορά τις ικανότητές του στο στίβο «μάχης». Στο Survivor του 2017, είχε τερματίσει δεύτερος, ενώ χρόνια αργότερα, το 2023, συμμετείχε και στο Survivor All Star, φτάνοντας μέχρι την τελική τετράδα. Σπούδασε Τ.Ε.Φ.Α.Α και από την πρώτη στιγμή, είχε καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Τάκης Καραγκούνιας

Ηλικία: 52 ετών

Ιδιότητα: Προπονητής Πυγμαχίας

Πρόκειται για έναν έντονο χαρακτήρα με σπουδαίες επιδόσεις στο στίβο «μάχης», κάτι το οποίο έχει αποδείξει και στο παρελθόν με τη συμμετοχή του στο Survivor τη σεζόν 2021-22 καθώς και στο Survivor All Star. Ο ίδιος, απολαμβάνει τις προκλήσεις, ενώ είναι ιδιαίτερα σκληραγωγημένος.

Γιώργος Κόρομι

Ηλικία: 38 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor του 2020-21 αλλά και στο Survivor All Star. Έχει ξεχωρίσει για την γρηγοράδα, την αποδοτικότητά του και τον ήπιο- αλλά δυναμικό χαρακτήρα του.

Φάνης Μπολέτσης

Ηλικία: 29 ετών

Ιδιότητα: Business Development Manager

Στο Survivor τη σεζόν 2023-24, κατάφερε να τερματίσει δεύτερος και να «κερδίσει» το ψευδώνυμο «ο γιος του ανέμου», καθώς ξεχώρισε για την γρηγοράδα του και την ταχύτητά του στο στίβο «μάχης».

Ντάνιελ Νούρκα

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Ηθοποιός

Πρόκειται για τον μεγάλο νικητή του Survivor για τη σεζόν 2023-24, ενώ ξεχώρισε για την ταχύτητά, την επιμονή του και την απόλυτη συγκέντρωσή του στο στόχο.

Γιώργος Πιλίδης

Ηλικία: 25 ετών

Ιδιότητα: Αθλητής MMA

Ο Γιώργος Πιλίδης, έχει τον αθλητισμό στο αίμα του, καθώς από νεαρή ηλικία βρίσκεται στο χώρο. Στο Survivor, βρέθηκε την τηλεοπτική σεζόν 2021-22, όπου και ένα ζήτημα υγείας τον έβγαλε εκτός. Κατάφερε ωστόσο να επανέλθει Survivor All Star.

Άρης Σοϊλέδης

Ηλικία: 34 ετών

Ιδιότητα: Πρώην ποδοσφαιριστής Ά Εθνικής

Ξεχώρισε για την ταχύτητά του, την ευελιξία του και την ευστοχία του, στο στίβο μάχης από το Survivor του 2022, όπου και κατάφερε να τερματίσει δεύτερος. Στο παρελθόν, έχει βρεθεί στα γήπεδα με αποτέλεσμα να έχει μια άριστη σχέση με τον αθλητισμό.

Στάθης Σχίζας

Ηλικία: 33 ετών

Ιδιότητα: Επιχειρηματίας

Στέφθηκε νικητής του Survivor 2022, με τη συμμετοχή του ωστόσο στο Survivor All Star να ολοκληρώνεται νωρίς. Ασχολείται σταθερά με τον αθλητισμό, ενώ μεγαλώνοντας είχε βρεθεί και σε ποδοσφαιρικές ομάδες της Β’ Εθνικής.

Στεφανία Γκλάρα

Ηλικία: 24 ετών

Ιδιότητα: Προπονήτρια πολεμικών τεχνών

Έχει αποδείξει πως είναι μαχήτρια και δεν φοβάται να αναμετρηθεί με κανέναν από τους αντιπάλους της. κατέληξε να κερδίζει την 3η θέση στο Survivor του 2024-25, ενώ αγαπά τις πολεμικές τέχνες και τη γυμναστική.

Μαίη Εμμανουηλίδου

Ηλικία: 27 ετών

Ιδιότητα: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κωπηλασίας

Με τη συμμετοχή της στο Survivor τη σεζόν 2021-22, κατάφερε να φτάσει μέχρι τους ημιτελικούς, ενώ από την πορεία της στο παιχνίδι, απέδειξε πως αντέχει τις δυσκολίες, είναι δυναμική, γρήγορη και συγκεντρωμένη στο στόχο της.

Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Personal Coach

Βρέθηκε στο Survivor τη σεζόν 2020-21 και επέστρεψε στο Survivor All Star. Από νεαρή ηλικία ασχολείται με τον αθλητισμό και αγαπά τη γυμναστική, ωστόσο ένας τραυματισμός τις στοίχησε την πορεία της στο χώρο. Παραμένει ωστόσο δυναμική και γρήγορη.

Δώρα Νικολή

Ηλικία: 48 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια αγγλικών/οδηγός

Στο πρόσφατο παρελθόν με τη συμμετοχή της στο Survivor του 2023-24, απέδειξε πως είναι εύκολη αντίπαλος, καθώς κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση.

Βίκυ Πετεινάρη

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο

Στο Survivor τη σεζόν 2024-25, απέδειξε τις ικανότητές της και στον αθλητισμό ενώ αναμετρήθηκε αξιοπρεπώς τόσο με γυναίκες όσο και με άντρες. Είναι ιδιαίτερα πεισματάρα και ξέρει να διεκδικεί αυτό που θέλει.

Μαίρη Πετεινάρη

Ηλικία: 21 ετών

Ιδιότητα: Μοντέλο/ Αθλήτρια Βόλεϊ

Μπήκε στο Survivor τη σεζόν 2024-25, μαζί με την δίδυμη αδερφή της Βίκυ. Η Μαίρη, ξεχωρίζει για το ομαδικό πνεύμα που την χαρακτηρίζει και για τα δυνατά αντανακλαστικά της.

Εύη Σαλταφερίδου

Ηλικία: 35 ετών

Ιδιότητα: Fitness Coach

Έγινε γνωστή μέσα από τις συμμετοχές της στο το Survivor τη σεζόν 2017-18 και στο Survivor All Star, κερδίζοντας πολλαπλές νίκες. Είναι δυναμική και έχει αποδείξει στο παρελθόν πως αγαπά τις προκλήσεις.

Ιωάννα Τζαβέλα

Ηλικία: 26 ετών

Ιδιότητα: Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Μπήκε στο Survivor τη σεζόν 2023-24, καταφέρνοντας να κερδίσει την προσοχή με τις επιδόσεις της. Στο παρελθόν, έχει κατακτήσει Πανελλήνια Πρωταθλήματα στίβου μετ’ εμποδίων, κάνοντάς την μια ισχυρή αντίπαλο.

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Ηλικία: 28 ετών

Ιδιότητα: Interior Designer

Έγινε γνωστή ως μια από τις πιο δυνατές παίχτριες του Survivor. Στη σεζόν 2021-22, τερμάτισε 5η ενώ επέστρεψε και στο Survivor All Star. Το 2023-24, επανήλθε στο στίβο μάχης, ωστόσο αποχώρησε νωρίς λόγω ενός τραυματισμού.