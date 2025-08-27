ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές

Από αρχές Σεπτεμβρίου, η ΕΡΤ επιστρέφει με τις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Η ΕΡΤ, στις αρχές του επόμενου μήνα, αναμένεται να επιστρέψει στη καθιερωμένη, καθημερινή ροή της, με τις ψυχαγωγικές εκπομπές να ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, για τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, οι παρουσιαστές ανανεώνουν την παρουσία τους στο πρόγραμμα, με τις επιτυχημένες εκπομπές να δίνουν το «παρών» και στη νέα τηλεοπτική σεζόν, σε εκπομπές πλούσιες σε χαμόγελα, ιδέες, γεύσεις, συνεντεύξεις και ξεχωριστούς καλεσμένους.

Πρεμιέρα για τις ψυχαγωγικές εκπομπές της ΕΡΤ

Το «Πρωίαν σε είδον», επιστρέφει με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Η αγαπημένη πρωινή εκπομπή, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες, καθημερινά στις 09:00, με ένα τρέιλερ που σίγουρα, κερδίζει το ενδιαφέρον.

Στην εκπομπή, όπως την προηγούμενη σεζόν, έτσι και φέτος, αναμένονται ευχάριστες συζητήσεις, νέα και ρεπορτάζ, με εκλεκτούς καλεσμένους και ζωντανές συνδέσεις. Στη στήλη της μαγειρικής δε, παραμένει η σεφ Γωγώ Δελογιάννη, η οποία θα μοιραστεί με το τηλεοπτικό κοινό γεύσεις και όμορφες συνταγές.

{https://www.youtube.com/watch?v=PTtBS2C-Cds}

Από 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 14:00, ο Ανδρέας Λαγός, θα εμφανίζεται καθημερινά στην ΕΡΤ με τη εκπομπή του: «ΠΟΠ Μαγειρική». Όπως την προηγούμενη σεζόν, έτσι και φέτος, ο σεφ, αναμένεται να μοιραστεί συνταγές βασισμένες στην ελληνική γαστρονομία, ενώ πίσω από κάθε ένα προϊόν που χρησιμοποιεί, υπάρχει και μια ξεχωριστεί ιστορία.

{https://www.youtube.com/watch?v=FpRa1kM5PJQ}

Το «Στούνιο 4» με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην ΕΡΤ, καθημερινά, από 1η Σεπτεμβρίου στις 15:00.

Με ευχάριστες συζητήσεις και θέματα της επικαιρότητας οι δύο παρουσιαστές υα κρατήσουν συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό, σε μια εκπομπή με γέλιο, νέες συνεντεύξεις και γεύσεις, από τα γλυκά του Δημήτρη Μακρυνιώτη και τις συνταγές του Σταύρου Βαρθαλίτη.

{https://www.youtube.com/watch?v=vFssZ5sjoM4}