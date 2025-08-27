Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τον παππού της –«Έκανα έναν χρόνο να μπω στο σπίτι…»

Μια ξεχωριστή ανάρτηση που συγκινεί, έκανε σήμερα η Δανάη Μπάρκα για τον παππού της.

Η Δανάη Μπάρκα, έκανε μια ξεχωριστή ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, μέσω της οποίας, θέλησε να μοιραστεί ορισμένα συναισθήματα και σκέψεις που την κυριεύουν από όταν ο παππούς της έφυγε από τη ζωή.

Συγκεκριμένα λοιπόν, η ίδια, φαίνεται να περνάει τις τελευταίες ημέρες στο νησί της Σερίφου, όπου και επισκέφθηκε το σπίτι του παππού της. Αυτές οι μέρες, φαίνεται πως την οδήγησαν σε μια βαθιά εξομολόγηση, αναφορικά με το πένθος, την πίστη της στο Θεό αλλά και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει – μέχρι και σήμερα- με το πένθος.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Αναλυτικότερα λοιπόν, η ίδια, ανήρτησε ορισμένες φωτογραφίες στα social media, όπου απεικονίζεται η ίδια καθώς και το μοναδικό τοπίο της Σερίφου. Η ίδια μάλιστα φαίνεται πως επισκέφθηκε τη Μονή Ταξιαρχών στο νησί.

Την δημοσίευσή της, θέλησε να τη συνοδεύσει με μια μακροσκελή και άκρως συγκινητική λεζάντα, γράφοντας:

«Δεν ήμουν ποτέ θρησκόληπτη. Ούτε απόλυτη με τις θρησκείες που υπάρχουν,ούτε έκρινα το αν κάποιος πιστεύει ή όχι. Η πίστη είναι ένα από τα πιο προσωπικά θέματα που έχει να διαχειριστεί ο άνθρωπος. Από όταν έχασα τον παππού μου-ο οποίος ήταν της εκκλησίας και όλων των παραδόσεων- έπαθα άρνηση μεγάλη κι έλεγα μέσα μου πως δεν πιστεύω σε τίποτα γιατί αν κάτι υπήρχε δε θα τον ταλαιπωρούσε έτσι ούτε θα μου τον έπαιρνε. Έκανα ένα χρόνο να μπω σπίτι τους, στο σημείο που καθόταν δεν ξανά έκατσα ποτέ μέχρι που χαρίσαμε την πολυθρόνα, έκλεισα όλα τα πράγματα του που είχα σε μια βαλίτσα και δεν άνοιγα κουβέντα».

«Σε μια μετακόμιση, βρήκα μια εικόνα που μου είχε χαρίσει εκείνος και μου έλεγε «στα εύκολα θα ευχαριστείς, στα δύσκολα θα πιστεύεις πιο πολύ κι όλα θα περνάνε». Κάπως εκείνη την στιγμή σκέφτηκα πως στην πίστη και στη ζωή ο εγωισμός περισσεύει και τα πράγματα δεν είναι μονόπλευρα αλλά συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Από τότε άρχισα να κάνω τον σταυρό μου και να προσεύχομαι ξανά. Ίσως για να νιώθω πιο κοντά στον παππού μου, ίσως γιατί έχω ανάγκη να παίρνω από κάπου δύναμη και να ελπίζω, ίσως γιατί έτσι έμαθα, ίσως γιατί η γιαγιά μου πάντα με παρακινεί να εύχομαι υγεία για όλους και αγάπη».

«Κάθε φορά όμως που μπαίνω σε εκκλησία, ή μοναστήρι νιώθω ότι ο παππούς μου με αγκαλιάζει και με προστατεύει. Νιώθω την φωνή του στα αυτιά μου, και το χεράκι του στην πλάτη μου. Καλημέρα. Κι όσοι έχουμε αγγέλους στον ουρανό, να κοιτάμε ψηλά να παίρνουμε δύναμη. Να κάνετε ό,τι αγαπάτε. Μην πιέζεστε. Το μέσα μας ξέρει πάντα το δρόμο. Απλά η πρόθεση να είναι πάντα καλή. Ο παππούς ο Ανδρέας αυτό έλεγε. Υ.Γ : Άγιος Φανούριος σήμερα. Η εκκλησία δίπλα απ το σπίτι της γιαγιάς & του παππού που πέρασα πολλές Κυριακές».

{https://www.instagram.com/p/DN2qlPr2CCU/?hl=el&img_index=1}