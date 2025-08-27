Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία- έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Τύχη»

Πώς μια συνομιλία με ένα φίλο, στάθηκε αφορμή για να δημιουργήσει ο Φοίβος το τραγούδι «Τύχη».

Μέσω μιας προσωπικής του ανάρτησης στο TikTok ο μουσικοσυνθέτης, Φοίβος, αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία που του έδωσε έμπνευση για να δημιουργήσει το τραγούδι «Τύχη».

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μέσα από την αφήγησή του, όλα ξεκίνησαν όταν μίλησε με έναν φίλο του, αναφορικά με την αγορά ενός σπιτιού, το οποίο και θα αγόραζε μέσω πλειστηριασμού. Ο Φοίβος, μάλιστα, αποκάλυψε, πως το εν λόγω τραγούδι, είναι ένα πολύ αγαπημένο του δημιούργημα το οποίο μπορεί να ταιριάξει σε πολλές στιγμές της καθημερινής ζωής.

Τι αποκάλυψε ο Φοίβος για το τραγούδι «Τύχη»

Ο Φοίβος λοιπόν, ξεκίνησε να εξιστορεί τα γεγονότα, λέγοντας: «Ένα τραγούδι από το τριπλό επετειακό άλμπουμ που είχαμε κάνει με τη Δέσποινα το 2007 για να γιορτάσουμε τη δεκαετή συνεργασία μας. Το άλμπουμ λεγόταν «10 χρόνια μαζί», ένα άλμπουμ από το οποίο βγήκαν πολλές επιτυχίες και κλασικά, πλέον, τραγούδια ένα από τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν η «Τύχη». Δεν έχει γίνει τότε επιτυχία, η τύχη όμως -η κανονική και όχι το τραγούδι- θέλησε να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Έτσι τώρα βλέπω ότι αρκετοί έχουν αρχίσει να το ανακαλύπτουν στο TikTok».

Αμέσως μετά συνέχισε, λέγοντας: «Η ιδέα ήρθε από ένα φίλο μου τον Γιώργο. Εκείνη την περίοδο ο Γιώργος με την γυναίκα του έψαχναν να αγοράσουν ένα σπίτι. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Καλά φίλε, βρήκα ένα φοβερό σπίτι σε απίστευτη τιμή». Του λέω «Φοβερό σπίτι και απίστευτη τιμή… Κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου βρομάει εδώ πέρα. Μήπως υπάρχει κάποιος λάκκος στη φάβα;».

Και συνέχισε: «Μου λέει «Όχι, μην ανησυχείς. Το βρήκα από ένα φίλο μου, από πλειστηριασμό». Του λέω «Ώπα! Δηλαδή θα πας να πάρεις ένα σπίτι που κάποιος άλλος το χάνει; Αισθάνεσαι καλά με αυτό το πράγμα; Θα έχει αρνητική ενέργεια. Εμένα δεν θα μου πήγαινε να κάνω κάτι τέτοιο». Μου είπε «Όχι ρε φίλε. Ο άνθρωπος αυτός έτσι κι αλλιώς το έχει χάσει το σπίτι του. Αν δεν το πάρω, εγώ θα το πάρει κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι κακό». Του λέω «Οκ. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες αλλά, επειδή ρωτάς τη γνώμη μου και σου μιλάω σαν φίλος, εγώ θα σου έλεγα μην πας να χτίσεις το όνειρό σου πάνω στην καταστροφή κάποιου άλλου». Το σπίτι δεν το πήρε, ελπίζω να μην τον πήρα στο λαιμό μου».

Έτσι, όσον αφορά το τραγούδι, δήλωσε πως η ιστορία και η συζήτηση με τον φίλο του, στάθηκε έμπνευση και αφορμή για το εν λόγω τραγούδι: «Έγραψα τους στίχους που λένε: «Για κοίτα η τύχη πώς τα φέρνει. Σε άλλους δίνει, σε άλλους παίρνει. Ζυγαριά που πάντα γέρνει και η ζωής σου εξαρτάται από ποια πλευρά της θα είσαι». Πραγματικά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, γιατί πιστεύω ότι κολλάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καθημερινά, που βλέπουμε, ακούμε και συναντάμε μπροστά μας. Πάντοτε κάποιοι χάνουν και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι κερδίζουν».

Δεν δίστασε μάλιστα να συμπληρώσει, πως η «Τύχη», είναι ένα από τα κομμάτια που δεν δημιούργησε για τη γυναίκα του, ωστόσο θα μπορούσε να ταιριάξει: «Το καλό είναι ότι χρειάστηκε επιτέλους να μιλήσω και για ένα κομμάτι που δεν χρειάστηκε να το γράψω για τη γυναίκα μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι πλάκα-πλάκα και αυτό θα κόλλαγε για τη γυναίκα μου. Παίρνοντας εγώ τη γυναίκα μου, σίγουρα τη στέρησα από κάποιον άλλο».

{https://www.tiktok.com/@foivos.official/video/7542584580163898626}