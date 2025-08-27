Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία- έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Τύχη»

Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία- έμπνευση πίσω από το τραγούδι «Τύχη» Φωτογραφία: Φωτογραφία: Instagram Screenshot/ @phoebus.official
Πώς μια συνομιλία με ένα φίλο, στάθηκε αφορμή για να δημιουργήσει ο Φοίβος το τραγούδι «Τύχη».

Μέσω μιας προσωπικής του ανάρτησης στο TikTok ο μουσικοσυνθέτης, Φοίβος, αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία που του έδωσε έμπνευση για να δημιουργήσει το τραγούδι «Τύχη».

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, μέσα από την αφήγησή του, όλα ξεκίνησαν όταν μίλησε με έναν φίλο του, αναφορικά με την αγορά ενός σπιτιού, το οποίο και θα αγόραζε μέσω πλειστηριασμού. Ο Φοίβος, μάλιστα, αποκάλυψε, πως το εν λόγω τραγούδι, είναι ένα πολύ αγαπημένο του δημιούργημα το οποίο μπορεί να ταιριάξει σε πολλές στιγμές της καθημερινής ζωής.

Τι αποκάλυψε ο Φοίβος για το τραγούδι «Τύχη»

Ο Φοίβος λοιπόν, ξεκίνησε να εξιστορεί τα γεγονότα, λέγοντας: «Ένα τραγούδι από το τριπλό επετειακό άλμπουμ που είχαμε κάνει με τη Δέσποινα το 2007 για να γιορτάσουμε τη δεκαετή συνεργασία μας. Το άλμπουμ λεγόταν «10 χρόνια μαζί», ένα άλμπουμ από το οποίο βγήκαν πολλές επιτυχίες και κλασικά, πλέον, τραγούδια ένα από τα οποία δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν η «Τύχη». Δεν έχει γίνει τότε επιτυχία, η τύχη όμως -η κανονική και όχι το τραγούδι- θέλησε να της δώσει μια δεύτερη ευκαιρία 18 χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Έτσι τώρα βλέπω ότι αρκετοί έχουν αρχίσει να το ανακαλύπτουν στο TikTok».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόνι Μεταξά για διαζύγιο: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος - Εγώ έφυγα»

Κόνι Μεταξά για διαζύγιο: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος - Εγώ έφυγα»

Life
«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Life
Παντρεύεται μετά από 20 χρόνια σχέσης ο Πάνος Καλίδης

Παντρεύεται μετά από 20 χρόνια σχέσης ο Πάνος Καλίδης

Life

Αμέσως μετά συνέχισε, λέγοντας: «Η ιδέα ήρθε από ένα φίλο μου τον Γιώργο. Εκείνη την περίοδο ο Γιώργος με την γυναίκα του έψαχναν να αγοράσουν ένα σπίτι. Κάποια στιγμή με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Καλά φίλε, βρήκα ένα φοβερό σπίτι σε απίστευτη τιμή». Του λέω «Φοβερό σπίτι και απίστευτη τιμή… Κάτι δεν πάει καλά, κάτι μου βρομάει εδώ πέρα. Μήπως υπάρχει κάποιος λάκκος στη φάβα;».

Και συνέχισε: «Μου λέει «Όχι, μην ανησυχείς. Το βρήκα από ένα φίλο μου, από πλειστηριασμό». Του λέω «Ώπα! Δηλαδή θα πας να πάρεις ένα σπίτι που κάποιος άλλος το χάνει; Αισθάνεσαι καλά με αυτό το πράγμα; Θα έχει αρνητική ενέργεια. Εμένα δεν θα μου πήγαινε να κάνω κάτι τέτοιο». Μου είπε «Όχι ρε φίλε. Ο άνθρωπος αυτός έτσι κι αλλιώς το έχει χάσει το σπίτι του. Αν δεν το πάρω, εγώ θα το πάρει κάποιος άλλος. Δεν νομίζω ότι κάνω κάτι κακό». Του λέω «Οκ. Το καταλαβαίνω αυτό που μου λες αλλά, επειδή ρωτάς τη γνώμη μου και σου μιλάω σαν φίλος, εγώ θα σου έλεγα μην πας να χτίσεις το όνειρό σου πάνω στην καταστροφή κάποιου άλλου». Το σπίτι δεν το πήρε, ελπίζω να μην τον πήρα στο λαιμό μου».

Έτσι, όσον αφορά το τραγούδι, δήλωσε πως η ιστορία και η συζήτηση με τον φίλο του, στάθηκε έμπνευση και αφορμή για το εν λόγω τραγούδι: «Έγραψα τους στίχους που λένε: «Για κοίτα η τύχη πώς τα φέρνει. Σε άλλους δίνει, σε άλλους παίρνει. Ζυγαριά που πάντα γέρνει και η ζωής σου εξαρτάται από ποια πλευρά της θα είσαι». Πραγματικά είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, γιατί πιστεύω ότι κολλάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καθημερινά, που βλέπουμε, ακούμε και συναντάμε μπροστά μας. Πάντοτε κάποιοι χάνουν και την ίδια στιγμή κάποιοι άλλοι κερδίζουν».

Δεν δίστασε μάλιστα να συμπληρώσει, πως η «Τύχη», είναι ένα από τα κομμάτια που δεν δημιούργησε για τη γυναίκα του, ωστόσο θα μπορούσε να ταιριάξει: «Το καλό είναι ότι χρειάστηκε επιτέλους να μιλήσω και για ένα κομμάτι που δεν χρειάστηκε να το γράψω για τη γυναίκα μου. Αν και τώρα που το σκέφτομαι πλάκα-πλάκα και αυτό θα κόλλαγε για τη γυναίκα μου. Παίρνοντας εγώ τη γυναίκα μου, σίγουρα τη στέρησα από κάποιον άλλο».

{https://www.tiktok.com/@foivos.official/video/7542584580163898626}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Ανακαλούνται ελληνικά ροδάκινα – Περιέχουν απαγορευμένο φυτοφάρμακο

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Το αναψυκτικό που μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Άρης Μουγκοπέτρος: Θύμα διαδικτυακής απάτης ο μουσικός – Η έκκλησή του μέσω Instagram

Άρης Μουγκοπέτρος: Θύμα διαδικτυακής απάτης ο μουσικός – Η έκκλησή του μέσω Instagram

Life
Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» και γίνεται viral στο TikTok

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει στα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» και γίνεται viral στο TikTok

Διεθνή
Άρης Μουγκοπέτρος: Ξανά στο χειρουργείο ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου για την αποκατάσταση του χεριού του

Άρης Μουγκοπέτρος: Ξανά στο χειρουργείο ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου για την αποκατάσταση του χεριού του

Life
Μπέττυ Μαγγίρα: Το νέο της επαγγελματικό βήμα- «Πάμε Πρωινό»

Μπέττυ Μαγγίρα: Το νέο της επαγγελματικό βήμα- «Πάμε Πρωινό»

Life

NETWORK

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Τι συμβαίνει τελικά με τον επικίνδυνο μύκητα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: Τι συμβαίνει τελικά με τον επικίνδυνο μύκητα – Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

healthstat.gr
The Birth Center: Άνοιξε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

The Birth Center: Άνοιξε το πρώτο Ανεξάρτητο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

healthstat.gr
Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

healthstat.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr