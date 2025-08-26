Games
«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

«Όλοι μαζί μπορούμε»: 4 μεγάλες συνεργασίες τραγουδιστών στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Στις 4 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η μεγάλη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη. Μεγάλα ονόματα τραγουδιστών θα συνεργαστούν επί σκηνής.

Η μεγάλη συναυλία- αφιέρωμα του ΣΚΑΙ, στον Στέλιο Καζαντζίδη, από το «Όλοι μαζί μπορούμε», έρχεται στις 4 Σεπτεμβρίου, 2025, στο Καλλιμάρμαρο, με τραγούδια και ερμηνείες που συγκινούν.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, τον ρόλο του αφηγητή για την συναυλία, έχει αναλάβει ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης, ενώ, πέρα από τις solo και τις χορωδιακές ερμηνείες, ορισμένοι καλλιτέχνες, αναμένεται να εμφανιστούν και σε ντουέτα.

Τα μεγάλα ντουέτα της βραδιάς στη συναυλία- αφιέρωμα για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Όπως έγινε γνωστό λοιπόν, σήμερα το πρωί της Τρίτης, 26 Αυγούστου, μέσω της εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», στην σκηνή, αναμένεται να εμφανιστούν μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού θεάματος.

Συγκεκριμένα, η συναυλία από το «Όλοι μαζί μπορούμε», παραγωγή της Panik Live Productions, θα υποδεχτεί στην σκηνή τους ερμηνευτές: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης.

Ενώ τα τέσσερα ντουέτα έκπληξη που αναμένεται να συνεργαστούν για πρώτη φορά ζωντανά είναι: του Αντώνη Ρέμου με τον Χρήστο Μάστορα, ο οποίο είχε υποδυθεί τον Στέλιο Καζαντζίδη στην ομώνυμη ταινία- αφιέρωμα.

Στην συνέχεια, ακολουθούν οι ερμηνευτές Κωνσταντίνος Αργυρός και Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκυ Ζήνα με τον Στέλιο Διονυσίου και τέλος, η Νεφέλη Φασουλή με τον Γιάννη Διονυσίου.

Τέλος, όπως σημειώθηκε, χρέη αφηγητή αναλαμβάνει ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης, ενώ την σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας και την καλλιτεχνική διεύθυνση ο Γιώργος Κυβέλλος.

