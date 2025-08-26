Μπέττυ Μαγγίρα: Το νέο της επαγγελματικό βήμα- «Πάμε Πρωινό»

Η πολυτάλαντη Μπέττυ Μαγγίρα, επιστρέφει.

Η ταλαντούχα και άκρως γοητευτική Μπέττυ Μαγγίρα, επιστρέφει δυναμικά στα πράγματα, με μια νέα συμφωνία να παίρνει «σάρκα και οστά», δίνοντας το παρών στην νέα ραδιοφωνική, πρωινή εκπομπή του Ρυθμού 9,49.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η ηθοποιός, αναμένεται να αναλάβει την παρουσίαση του «Πάμε Πρωινό» το οποίο θα ξεκινήσει και επίσημα, στη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Η Μπέττυ Μαγγίρα επιστρέφει με νέα ραδιοφωνική εκπομπή

Αναλυτικότερα λοιπόν, αναλαμβάνει να καλημερίζει τους ακροατές του ρυθμού, ενώ στο πλευρό της θα βρίσκεται η Αθηνά Αφαλίδου, καθώς επίσης και ο ραδιοφωνική παραγωγός Βασίλη Φορτούνη.

Με την Αθηνά Αφαλίδου μάλιστα, έχουν συνεργαστεί και στο παρελθόν.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έγιναν γνωστά μέσω του νέου τρέιλερ της εκπομπής θα ξεκινήσουν δυναμικά και θα δίνουν το παρόν από τις 07:00 το πρωί, με σκοπό να δημιουργήσουν μια ευχάριστη, δημιουργική και άκρως χιουμοριστή εκπομπή.

Το τρέιλερ της εκπομπής μάλιστα δημοσίευσε το επίσημο τρέιλερ της εκπομπής μέσω της επίσης σελίδας τους social media.

Η ανάρτηση του τρέιλερ:

{https://www.instagram.com/p/DNxlij8WAKW/?hl=el}

Αξίζει λοιπόν, να σημειωθεί, πως η Μπέττυ Μαγγίρα, πρόκειται για μια από της πιο πολυσυζητημένες και άκρως ταλαντούχες ηθοποιούς, performer και παρουσιάστρια, γνωστή για τη θεατρική της παρουσία στο χώρο, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις καθώς και τις καλλιτεχνικές της μιμήσεις.

Στο θέατρο, έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, κυρίως μουσικοθεατρικού, ενώ έχει συμμετάσχει και σε αρκετές τηλεοπτικές παραγωγές.