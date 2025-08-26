Games
«Να μ’ αγαπάς». Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά έρχεται στον Alpha

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά έρχεται στον Alpha
Τα δύο συγκλονιστικά teaser είναι ήδη στον «αέρα» και από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι στο Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Η νέα σύγχρονη καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς» ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας, όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Θεσσαλονίκη 1998: Μια γυναίκα γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά την βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

«Το ότι σας γέννησα, δε σημαίνει πως είστε παιδιά μου», είναι η σκληρή απάντηση της μάνας στα παιδιά της, που τα απαρνείται για άλλη μια φορά. Έχει δημιουργήσει νέα οικογένεια και ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Αναγκάζεται να αντιμετωπίσει τα ίδια της παιδιά και τα μυστικά που έκρυβε καλά για χρόνια.

Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν, ένας μυστηριώδης άντρας από το παρελθόν, έρχεται να μας θυμίσει πως «υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που κλείνουν τους λογαριασμούς του παρελθόντος κι αυτοί που τους αφήνουν ανοιχτούς και το παρελθόν τους κυνηγάει μια ζωή…».

Η αγάπη, η προδοσία και η εξιλέωση μπλέκονται σε μια ιστορία που θα ανατρέψει τα πάντα.

Γιατί όλοι, σ’ αυτή την ιστορία, διεκδικούν την αγάπη!

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανί Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

{https://www.youtube.com/watch?v=OJeMWE3w-1M}

{https://www.youtube.com/watch?v=hoXI5tLXEhI}

Εργασιακό νομοσχέδιο: Tι αλλάζει σε χρόνο εργασίας, ωράριο, συμβάσεις και φθηνότερες υπερωρίες

Πώς μπορούν να βγουν στη σύνταξη οι μακροχρόνια άνεργοι

Ακυρώσεις φόρων και νέες ρυθμίσεις: Τι προβλέπεται για χιλιάδες φορολογουμένους

Λιγότερα διαθέσιμα διαμερίσματα για φοιτητές σε όλη τη χώρα

ΑΑΔΕ: Έρχονται αυτοματοποιημένα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Μελέτη: Η έκθεση στον καύσωνα μπορεί να σας γεράσει όσο το κάπνισμα ή το αλκοόλ

Σπάνε εύκολα τα νύχια σας; Τι μπορεί να σημαίνει για την υγεία σας

Η πιο υγιεινή συνταγή για φανουρόπιτα με ελαιόλαδο – Χωρίς ζάχαρη

Τα συμπτώματα που φανερώνουν ότι έχετε κάποια διατροφική έλλειψη

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

