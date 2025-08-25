«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στον ΟΡΕΝ με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τον Σπύρο Χαριτάτο

Άνοιξαν τη σεζόν οι «Καθαρές Κουβέντες» στον ΟΡΕΝ με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τον Σπύρο Χαριτάτο.

Σε ένα ευχάριστο κλίμα έγινε η πρεμιέρα της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» στον ΟΡΕΝ, με τους δύο δημοσιογράφους, να «ανοίγουν» την φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ο Σπύρος Χαριτάτος μάλιστα, υποδέχθηκε τη δημοσιογράφο και συνάδελφό του, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ένα χειροφίλημα και μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, οι δύο δημοσιογράφοι, ξεκίνησαν την τηλεοπτική τους σεζόν, ενημερώνοντας το κοινό σε σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής τους.

Πρεμιέρα για τις «Καθαρές Κουβέντες» στον ΟΡΕΝ

Αναλυτικότερα, σε ένα ευχάριστο και με άκρως χιουμοριστικό τρόπο οι δύο δημοσιογράφοι καλωσώρισαν ο ένας τον άλλον, ενώ με τη σειρά του ο Σπύρος Χαριτάτος, προσέφερε στην συμπαρουσιάστριά του μια ανθοδέσμη.

Ο ίδιος, δήλωσε αρχικά: «Φίλες, φίλοι, καλωσήρθατε στο Open. Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, αγαπημένη συνάδελφος, μαχητική ρεπόρτερ, συντάκτρια, καταπληκτικό πλάσμα όχι μόνο της δημοσιογραφίας καλωσήρθες στην παρέα μας, στην οικογένεια του Open και σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκες να συμμετέχεις σε αυτό το δυναμικό εγχείρημα».

Με τη σειρά της λοιπόν, η δημοσιογράφος, ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω τη χαρά και την τιμή καθώς ανήκω πλέον σε μία από τις πιο δυναμικές δημοσιογραφικές ομάδες της ελληνικής τηλεόρασης. Με πρωτεργάτη τον ακούραστο Χρήστο Παναγιωτόπουλο… Ήταν επιλογή μου να είμαι εδώ διότι τον πιστεύω πολύ, μας συνδέει μια φιλία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες».

Μέσα από το δυναμικό αυτό ξεκίνημα λοιπόν, έγινε σαφές, πως το δημοσιογραφικό δίδυμο, θα δίνει το παρών στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, με σκοπό την άμεση, τολμηρή και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού. Τέλος, να σημειωθεί πως η εκπομπή αναμένεται να μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή απόγευμα.