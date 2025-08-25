Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στον ΟΡΕΝ με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τον Σπύρο Χαριτάτο

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στον ΟΡΕΝ με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τον Σπύρο Χαριτάτο Φωτογραφία: Glomex/ OPEN
Άνοιξαν τη σεζόν οι «Καθαρές Κουβέντες» στον ΟΡΕΝ με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου και τον Σπύρο Χαριτάτο.

Σε ένα ευχάριστο κλίμα έγινε η πρεμιέρα της εκπομπής «Καθαρές Κουβέντες» στον ΟΡΕΝ, με τους δύο δημοσιογράφους, να «ανοίγουν» την φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ο Σπύρος Χαριτάτος μάλιστα, υποδέχθηκε τη δημοσιογράφο και συνάδελφό του, Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, με έναν ξεχωριστό τρόπο. Ένα χειροφίλημα και μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου, οι δύο δημοσιογράφοι, ξεκίνησαν την τηλεοπτική τους σεζόν, ενημερώνοντας το κοινό σε σχέση με το περιεχόμενο της εκπομπής τους.

Πρεμιέρα για τις «Καθαρές Κουβέντες» στον ΟΡΕΝ

Αναλυτικότερα, σε ένα ευχάριστο και με άκρως χιουμοριστικό τρόπο οι δύο δημοσιογράφοι καλωσώρισαν ο ένας τον άλλον, ενώ με τη σειρά του ο Σπύρος Χαριτάτος, προσέφερε στην συμπαρουσιάστριά του μια ανθοδέσμη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρεμιέρα για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη

Πρεμιέρα για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη

Life
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο πρόσωπο στο πάνελ την εκπομπής μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Μανουσάκη

Κατερίνα Καινούργιου: Νέο πρόσωπο στο πάνελ την εκπομπής μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Μανουσάκη

Life
Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Life

Ο ίδιος, δήλωσε αρχικά: «Φίλες, φίλοι, καλωσήρθατε στο Open. Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, αγαπημένη συνάδελφος, μαχητική ρεπόρτερ, συντάκτρια, καταπληκτικό πλάσμα όχι μόνο της δημοσιογραφίας καλωσήρθες στην παρέα μας, στην οικογένεια του Open και σε ευχαριστώ θερμά που δέχτηκες να συμμετέχεις σε αυτό το δυναμικό εγχείρημα».

Με τη σειρά της λοιπόν, η δημοσιογράφος, ανέφερε: «Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω τη χαρά και την τιμή καθώς ανήκω πλέον σε μία από τις πιο δυναμικές δημοσιογραφικές ομάδες της ελληνικής τηλεόρασης. Με πρωτεργάτη τον ακούραστο Χρήστο Παναγιωτόπουλο… Ήταν επιλογή μου να είμαι εδώ διότι τον πιστεύω πολύ, μας συνδέει μια φιλία που κρατάει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες».

Μέσα από το δυναμικό αυτό ξεκίνημα λοιπόν, έγινε σαφές, πως το δημοσιογραφικό δίδυμο, θα δίνει το παρών στον τηλεοπτικό σταθμό του ΟΡΕΝ, με σκοπό την άμεση, τολμηρή και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού. Τέλος, να σημειωθεί πως η εκπομπή αναμένεται να μεταδίδεται από Δευτέρα έως και Παρασκευή απόγευμα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Πρεμιέρα για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη

Πρεμιέρα για την εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη

Life
Κατερίνα Καινούργιου: Νέο πρόσωπο στο πάνελ την εκπομπής μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Μανουσάκη

Κατερίνα Καινούργιου: Νέο πρόσωπο στο πάνελ την εκπομπής μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Μανουσάκη

Life
Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Κατερίνα Καινούργιου: Ανατροπή στο παρά πέντε για την εκπομπή της- Ποιος αποχωρεί από το πλατό

Life
Έρχεται το Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου- Το trailer και οι συνεργάτες της

Έρχεται το Power Talk με την Τατιάνα Στεφανίδου- Το trailer και οι συνεργάτες της

Life

NETWORK

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

healthstat.gr
ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

healthstat.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr